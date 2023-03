Dos cinco detentos que fugiram do presídio de Ariquemes, RO, dois foram recapturados

Fuga aconteceu na última quarta (1º), durante banho de sol. Polícia divulgou nomes dos foragidos. Centro de Ressocialização de Ariquemes

Rinaldo Moreira/Arquivo g1

Cinco detentos fugiram do Centro de Ressocialização de Ariquemes (RO) na última quarta-feira (1º). A fuga aconteceu durante o banho de sol. Entre os fugitivos, dois já foram recapturados.

Segundo a polícia penal, os cinco envolvidos cerraram as grades da cela B5 do pavilhão B da unidade prisional e conseguiram escapar.

Dois presos foram recapturados minutos após o episódio. Ainda segundo a polícia, os policiais penais levaram os fugitivos até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para cuidados médicos por conta dos ferimentos que sofreram durante a correria.

Eles tiveram cortes pelo corpo ao passarem pela “concertina”, que é o alambrado de proteção do presídio feito com arame farpado e lâminas, segundo a polícia.

Os outros três detentos que conseguiram prosseguir com a fuga seguem sendo procurados. A polícia divulgou os nomes dos foragidos, são eles:

Eliomar Souza dos Santos

Ismair de Jesus Ventura

Júlio Cesar Nunes Aparecido

Vittorio Ferla