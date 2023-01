Doses acabam e prefeitura de Bauru suspende vacinação infantil contra a Covid-19

Secretaria de Saúde aguarda a chegada de novas doses do estado. Grupo afetado é de crianças com até 11 anos. Prefeitura de Bauru suspendeu vacinação contra a Covid em crianças

A Secretaria de Saúde de Bauru (SP) anunciou na segunda-feira (23) que a vacinação infantil contra a Covid-19 foi suspensa devido ao fim dos estoques. O atendimento só deve ser retomado após o envio de novos lotes pelo governo estadual.

Também foi suspensa a segunda dose da vacina Coronavac para as pessoas de qualquer idade que receberam a primeira dose dessa vacina. Para as demais pessoas com 12 anos ou mais, a vacinação da Covid-19 segue normalmente, para todas as doses.

“As últimas doses para esta faixa de idade foram aplicadas no ‘Dia D’ de vacinação, no sábado (21)”, disse o poder público municipal bauruense em nota distribuída à imprensa. A suspensão é tanto para a primeira quanto para a segunda dose, no caso das crianças.

A vacina da Covid-19 vinha sendo aplicada em crianças entre 6 meses e 2 anos com comorbidade, e em todas as crianças entre 3 e 11 anos.

“Assim que o município receber novas doses e retomar a aplicação, a prefeitura de Bauru vai informar a população em seu site e redes oficiais e também em comunicado para a imprensa”, disse o Executivo.

A aplicação das demais vacinas dos calendários infantil e adulto também continua normalmente, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF), de segunda a sexta-feira das 8h às 16h30.

Na USF do Jardim Godoy a aplicação é realizada de segunda a sexta-feira das 8h às 22h30, sem necessidade de agendamento. Segundo a prefeitura, basta o cidadão comparecer com os documentos pessoais e a carteira de vacinação.

