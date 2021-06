Leggimi l’articolo

Dott. Mariano Amici : L’enorme mortalità della Bergamasca avrebbe una spiegazione…. “nel mio gruppo di medici abbiamo circa sei mila pazienti vedo pazienti non vaccinati che non si ammalano mai e pazienti vaccinati che si ammalano e quasi sempre con molte più complicazioni”

Uno studio militare intitolato, “Vaccinazione contro l’influenza e interferenza del virus respiratorio tra il personale del Dipartimento della Difesa durante la stagione influenzale 2017-2018”, il rapporto sullo studio affronta i fenomeni di interferenza del virus del vaccino con il vaccino antinfluenzale e conclude che il vaccino antinfluenzale aumenta il rischio di coronavirus del 36%

“Mentre la vaccinazione antinfluenzale offre protezione contro l’influenza, l’infezione naturale dall’influenza può ridurre il rischio di virus respiratori non influenzali fornendo un’immunità temporanea e non specifica contro questi virus. D’altra parte, studi recentemente pubblicati hanno descritto il fenomeno dell’interferenza virale associata al vaccino; vale a dire, le persone vaccinate possono essere ad aumentato rischio di altri virus respiratori perché non ricevono l’immunità non specifica associata all’infezione naturale. “

“Il Dipartimento della Difesa fornisce una popolazione unica per gli studi sulla vaccinazione poiché la DoD ( Dipartimento della difesa degli Stati Uniti d’America) richiede una vaccinazione obbligatoria contro l’influenza per tutto il personale del servizio attivo e dei componenti di riserva. Questo studio ha lo scopo di esaminare la relazione tra virus respiratori specifici e vaccinazione antinfluenzale. Il protocollo per questo studio è stato rivisto e approvato come esente dal Consiglio di revisione istituzionale dell’Air Force Research Laboratory. “

RIVISTO APPROVATO E DISTRIBUITO DAL CONSIGLIO DI REVISIONE ISTITUZIONALE DELL’A AIR FORCE RESEARCH LABORATORY.

Nella nostra indagine specifica sulla malattia, sono state osservate tendenze di interferenza virale per coronavirus e metapneumovirus umano

Inoltre, i dati di laboratorio nel nostro studio hanno mostrato un aumento delle probabilità di coronavirus e metapneumovirus umano in soggetti sottoposti a vaccinazione antinfluenzale.