dotz-dakar-trailer,-le-ruote-per-i-mezzi-a-rimorchio

Quando si parla di rimorchi gli utilizzi sono molteplici. Si passa dai rimorchi per barche, a rimorchi per cavalli, ma anche semplicemente rimorchi per strutture di carico. Le variabili sono diverse sia per tipo, sia per dimensioni sia per funzione.

Il Gruppo Alcar, con le ruote Trailer a marchio Dotz, vuole offrire un prodotto affidabile per qualità e capacità di carico, ma anche un prodotto dal look piacevole per tutti gli utenti che hanno un debole per il design.

Carico all’altezza

Con una capacità di carico che arriva fino a 900 kg, la nuova ruota per rimorchi Dotz Trailer nel classico design Dakar è un vero e proprio “tuttofare”. L’alta qualità del 100% SWISS-MADE, garantisce che le ruote per rimorchi Dakar Trailer siano un perfetto abbinamento tecnico.

DOTZ DAKAR Trailer

Caratteristiche:

Dimensioni: 6.0×15 pollici

Foro Centrale: 5×112

Finitura: silver

Lavorazione: acciaio

Carico: fino a 900 kg

Caratteristiche speciali: specifica verniciatura antigraffio











