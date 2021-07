Dove è finito Walter Nudo? Le agghiaccianti parole sul perché ha detto basta

L’ex attore è sempre più distante dalla tv e dal mondo dello spettacolo, prima la malattia e poi il cambio vita gli sono stati d’aiuto per raggiungere un nuovo stato di benessere.

l vincitore della prima edizione de “L’Isola dei Famosi” è ormai assente da diversi anni dal mondo dello spettacolo tanto che in molti si chiedono che fine abbia fatto.

Il 51enne Walter Nudo è stato recentemente intervistato dal settimanale Chi che gli ha chiesto di raccontare la sua nuova vita dopo la partecipazione al programma. L’ex gieffino pare essere sempre più deciso a tenere le distanze dal piccolo schermo.

L’attore dopo i due ictus che lo hanno colpito in modo grave alcuni anni fa, ha cambiato completamente stile di vita abbracciando un percorso interiore di crescita personale dove può aiutare anche gli altri. Oggi è un’altra persona, sentiamo le sue parole a riguardo.

L’ex gieffino svela il motivo dell’addio alla tv: “Non posso più far decidere agli altri”

Il mondo dello spettacolo non è più il centro degli interessi di Walter Nudo, oggi ha cambiato vita ed il suo approccio alla vita.

L’attore oggi è fiero della sua attività di mental coaching che porta avanti con successo anche sui social. E riguardo un possibile ritorno in tv?

“Dico no alla tv che mi propongono” – ha spiegato Walter Nudo ai microfoni di Chi. “Non posso più far decidere agli altri cosa è giusto fare nella mia vita. Tornerei se potessi parlare dei temi da me proposti”.

Poi prosegue con parole importanti sulla vecchia vita che conduceva:

Molti credono che garantisca una vita agiata per sempre, che non ci siano crolli e cadute. Beh, non è così. Ho provato il panico, la paura e la depressione. Mi sono ritrovato senza un euro e mi sono rialzato.

Il mondo dello spettacolo non fa più per lui, ora è impegnato in percorsi di crescita personale e conquista della felicità. Una vita che riesce ad appagarlo pienamente e di cui è felice.