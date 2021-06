dove-fare-la-spesa-a-napoli,-i-consigli-di-una-napoletana-verace

Uno degli aspetti più affascinanti della mia città, Napoli, è senza dubbio perdersi in quelle piccole vie popolari che racchiudono un mondo che, per fortuna, è rimasto molto autentico e privo di cliché. Fare la spesa a Napoli ha una sua ritualità: ogni quartiere ha i propri fornitori di fiducia. Tuttavia, amo andare a scovare quelle piccole botteghe dove sono sicura di trovare un prodotto di altissima qualità. Ecco i miei consigli da napoletana verace su dove fare la spesa a Napoli.

Dove compro il pane a Napoli

Ad esempio, la questione pane a casa nostra è un affare serio. Due sono i forni di riferimento. Il primo è il panificio Antonio Rescigno nel quartiere di Bagnoli, un vecchio forno che produce un pane da urlo, crosta croccante, mollica soffice e un profumo inebriante. Il secondo è un piccolo forno, che fa anche da rosticceria alla Pignasecca, gestito da una signora: si chiama Isabella de Cham, un nome un programma, ma produce dei mini filoncini sempre caldi che uno tira l’altro. Fare la spesa alla Pignasecca, il mercato più antico della città, significa imbattersi in una realtà che è rimasta molto onesta e verace.

Dove compro il pesce a Napoli

Un’altra certezza di qualità è rappresentata dalla Pescheria Azzurra, ideale per chi è amante del pesce. È gestita dalla stessa famiglia da generazioni e il banco del pesce offre una scelta senza eguali. Naturalmente tutto il pesce è freschissimo e ti sembra proprio di respirare il mare. Partendo da fasce di prezzo molto basse sino ad arrivare a pesci molto pregiati, l’offerta di questa tipica pescheria è ineguagliabile. L’aspetto più bello è la diversità di persone che e possibile incontrare, i consigli scambiati con la signora di turno in fila e soprattutto l’onestà dei venditori è tangibile.

Dove compro frutta e verdura a Napoli

Per quanto riguarda frutta e verdura, i miei capisaldi sono Lello ed Emanuela, una coppia giovane, figlio d’arte lui (la mamma e il papà di Lello hanno uno dei banchi ortofrutticoli più forniti in città!), hanno deciso di aprire un loro punto vendita non lontano da quello dei genitori, nel quartiere della Torretta. Oramai con loro, così come con il signor Sergio della Pescheria Azzurra, c’è un rapporto di fiducia e confidenza che fare la spesa da loro è un piacere. Si chiacchiera di ricette, di diete, di bambini e di primizie, che da Lello ed Emanuela sono un plus. Aldilà di tutto, credo che il valore aggiunto probabilmente sia proprio questo, instaurare cioè un rapporto di fiducia e di confidenza con il venditore, che è fatto di incontri quotidiani, costruiti negli anni e che si tramandano.

Dove compro la mozzarella a Napoli

Poco più avanti del negozio di Lello è possibile imbattersi nella mozzarella più buona in città, quella prodotta dall’Antica Casearia Fierro di Aversa, che ha un punto vendita proprio lì vicino, ideale per un pranzo primaverile da portare in spiaggia, qualche bocconcino di mozzarella e una grande fetta di pizza rustica della rosticceria Pagano.

Piccole soste golose a Napoli

Per chiudere in dolcezza, se dovessi portare un caro amico a mangiare un gelato di quelli buonissimi, andrei a occhi chiusi da Mennella: gelati artigianali 100% naturali, dove trovare il gusto di fragola a gennaio è impensabile e il pistacchio non è verde!

Infine, ma non per questo meno importante, il babà della pasticceria Il Capriccio in zona San Giovanni a Carbonara. Un bar pasticceria che produce dei babà leggeri e soffici come nuvole, profumatissimi e grandi, di una grandezza esagerata, ma posso assicurarvi che non è possibile fermarsi a uno.

Questione delicata è la pausa caffè, due i miei bar di riferimento, il Bar Posillipo, storico bar di quartiere che raduna tutte le mamme dopo aver lasciato i bambini a scuola e che serve un ottimo caffè; e il Bar Ferrarelle in largo Vasto a Chiaia: qui il caffè è fatto con amore; così come la biscotteria biologica prodotta alla Masseria delle Sorgenti che accompagna il caffè: i tozzi sono i miei preferiti!