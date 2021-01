Dov’è girato I DELITTI DEL BARLUME? Ambientazione e location

Dov’è girato I Delitti del BarLume?

I Delitti del BarLume torna in tv con i nuovi episodi l’11 e il 18 gennaio 2021 alle 21.15 su Sky Cinema Uno. In questa data inizia la stagione 8 della serie di gialli con tinte comedy. Si tratta di una produzione Sky Original realizzata con la collaborazione di Palomar.

I due nuovi capitoli, Mare forza quattro e Tana liberi tutti, sempre ispirati al mondo dei romanzi di Marco Malvaldi editi da Sellerio Editore, sono scritti da Roan Johnson, Davide Lantieri, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi.

Dunque per chi è fan della serie forse è una domanda che cerca risposta da tempo: dove è stato girato I Delitti del BarLume? Se, invece, stai scoprendo adesso questa commedia all’italiana potrebbe essere un quesito appena nato. In ogni caso, ecco a te i riferimenti su dove si sono svolte le riprese.

Dove è stato girato I Delitti del BarLume non è un mistero per chi frequenta in estate l’Isola d’Elba. Infatti, dal momento dei primi ciak della stagione 1, Marciana Marina si trasforma nella location ideale per le riprese della serie targata Sky Original.

I Delitti del BarLume 7 girato all’Isola D’Elba foto da SKY photocredit Sky e Antonello&Montesi

Marciana Marina è un piccolo borgo proprio all’Elba che, durante la fase di shooting de I Delitti del BarLume – si trasforma nella famosa Pineta. In realtà, Marciana Marina non è l’unica location scelta – negli anni – per girare I Delitti del BarLume. Anche altre zone dell’Isola d’Elba sfruttate per dare la giusta cornice alla serie sono, tra le altre, Portoferraio, Rio Marina, Marina di Campo e Monte Capanne.

Dove è ambientato I Delitti del BarLume? Luoghi della serie

A differenza delle riprese – che avvengono in posti che esistono davvero – I Delitti del BarLume è ambientato in un luogo fittizio. Come le precedenti stagioni, anche I Delitti del BarLume 8 è ambientata a Pineta. Stiamo parlando di una cittadina immaginaria in cui prende vita la storia del “Barrista” Massimo Viviani impersonificato da Filippo Timi. Anche ne I Delitti del BarLume 8 tornano sul piccolo schermo il Commissario Fusco a cui dà un volto Lucia Mascino, la Tizi interpretata da Enrica Guidi. Accanto a loro confermati Beppe Battaglia e Paolo Pasquali impersonificati rispettivamente da Stefano Fresi e Corrado Guzzanti. Tutti i personaggi compreso il “quartetto uretra” con Alessandro Benvenuti (Emo), insieme ad Atos Davini (Pilade) Marcello Marziali (Gino) e Massimo Paganelli (Aldo) danno il meglio di sè nell’immaginaria Pineta.

Pineta esiste davvero?

I Delitti del BarLume 7 ambientato a Pineta photocredit Sky e Antonello&Montesi

Se hai letto questo articolo dall’inizio ormai ti è probabilmente chiaro che Pineta non esiste davvero. Si tratta di una cittadina fittizia in cui Marco Malvaldi sceglie di ambientare i suoi romanzi. Da questi best seller viene tratta la serie tv di genere giallo con tinte comedy che arriva alla stagione numero 8 nel 2021.

Infatti, proprio a Pineta, prosegue la storia de I Delitti del BarLume da lunedì 11 e 18 gennaio 2021. Nella prima puntata de I Delitti del BarLume 8 una forte mareggiata di fine marzo si abbatte sul lungomare del paese riportando a galla un cadavere proprio sotto il bar. Sarà forse una metafora dell’arrivo del virus?

Non a caso proprio nel secondo episodio scatta il lockdown a Pineta, che tra strade deserte e convivenze forzate vede la misteriosa sparizione di una donna spagnola. Dov’è finita Dolores, amica di Pasquali, in piena pandemia mondiale?

Mare forza quattro va in onda lunedì 11 gennaio 2021 alle 21.15 su Sky Cinema Uno, mentre Tana libera tutti torna in onda il 18 gennaio sempre alle 21.15 su Sky Cinema Uno. Questi sono i due appuntamenti in prima tv assoluta, ma la serie è disponibile anche su Sky On Demand e NOW TV se vuoi guardare I Delitti del Barlume 8 in streaming.