Dove mangiare i migliori susvacki greco ad Atene

A Chalandri per una salsa piccante che crea dipendenza, a Nea Erythrea per doner e spiedini con una ricetta dell’Asia Minore ma anche per cannucce perfettamente cotte con il loro grasso. In Neo Psychiko per impacchi mamadisti e in Neo Heraklion per pollo di paglia crudo fatto a mano. I negozi di souvlaki nei sobborghi settentrionali hanno carattere, conservano la tradizione, ci introducono alla cultura del souvlaki e ci invitano a provare.

Panerythraikos: Con due morsi nella finale di Champions League

Tengo tra le mani il “trofeo” del Pan-Erythraikos. Uno spiedino di 6 cm di diametro che si adatta al mio palmo e viene ingoiato quasi senza masticare in 3-4 gloriosi morsi, ognuno pari a un goal. È un piccolo intruglio culinario realizzato con la stessa ricetta esemplare e gli stessi ingredienti di qualità, che fa campionati da 52 anni. Non è esagerato dire che ingoio il primo senza masticarlo. La paglia di maiale comprende carne ben scelta, non marinata, che non manca di grasso, è fantastica in tutti i sensi. Si mangia in due morsi e uno non ti durerà, lo giuro. La famiglia Maraziotis serve spiedini che vanno direttamente in finale di Champions League. Ordina uno di tutto: patatine fritte, formaggio feta con origano, insalata di concache di pomodoro, cipolla sottile e spicchi di prezzemolo. È tutto. nm.

Spiedini di Lila: Il mamadistiko di Neo Psychiko

Se qualcuno non ti prende per mano, probabilmente passerai oltre. Il negozio non attira la tua attenzione, a meno che tu non sia un cliente abituale del caffè KUDU di Psychiko: è diagonalmente opposto. I souvlaki di Lila hanno qualcosa di appetitoso, se così si può dire dei souvlaki. Torta oleosa, tipo pasta madre, di media grandezza, molto gustosa e semplice. Consigliamo il tylichto con kontosouvli, ben cotto con pangrattato e tenero all’interno. Il suo hamburger – di gran lunga il più cotto – ha bisogno dell’umidità ma anche dell’intensità della salsa rossa cotta che producono. La loro cipolla tritata finemente si sposa molto bene con l’hamburger con salsa. Tutto ben salato. ND

25 marzo 41, Neo Psychiko, T/ 210-67.12.944

Caldo: souvlaki con salsa piccante segreta

In una strada perpendicolare su Kifisias Avenue, nascosto in un quartiere di Kato Chalandrio, tra uffici commerciali e ambasciate, sotto un vecchio condominio, si trova il ristorante souvlaki “O Kauteros». Kauteros è famoso – per cos’altro? – per la sua salsa piccante. La ricetta della salsa è un segreto sigillato e la conoscono solo Vassilis e sua madre, che la prepara ogni giorno in una pentola capiente. Tutto ciò che rivela è che ha vari peperoni. Sebbene sia una salsa per neofiti e fanatici del caldo, crea dipendenza sin dalla prima volta che la provi, anche se non ti piacciono le cose piccanti. Al primo morso provoca un bruciore intenso ma dolce che dopo un po’ passa e ne vuoi ancora. Tutte le carni sono alla griglia. Spiccano gli spiedini fatti a mano e la braciola di maiale ben cotta. p.f.

Da quando l’abbiamo provato, ordiniamo solo da esso. Abbiamo fatto la stessa cosa ieri. Ordineremo una volta alla settimana come standard. Ha patatine fritte tagliate a mano e fantastiche crocchette di pollo. È fatto di coscia, morbida ma asciutta, e non ci ha mai deluso, il che purtroppo non è scontato. Spesso mangiamo in un posto buono e poi mangiamo di nuovo e non va bene. Qui la qualità è costante. Il maiale è altrettanto buono, così come i suoi involtini. Non ha salsa strana e roba estrema, ma ha carne buona e grigliata adeguata. Molto popolari sono anche le patate con uova e pancetta, il kebab armeno e il montone alla griglia. Il negozio è perfettamente pulito e moderno e molti della zona lo scelgono anche per uscire. NL

Pindou 9, Pefki, T/ 210-61.26.211

Tzatzikokinis: per un perfetto equilibrio tra grassi e grassi

Ristorante Souvlaki-Orthada in una tranquilla area greco-russa che conta diversi decenni e molte migliaia di fedeli fan, non solo di souvlaki ben cucinati ma anche di Panathinaikos. Uno spazio completamente ricoperto da ogni poster e pubblicazione della squadra di calcio che è stata rilasciata. Sulle bancarelle e nel parco-piazza (anch’esso verde) davanti al negozio, i rosati spiedini alla griglia, con il perfetto equilibrio tra carne succosa e grasso croccante, escono a dozzine e si accompagnano idealmente al fitto tzatziki infuocato che ha dato il negozio di spiedini il suo nome. Punto di riferimento storico della zona. BK

Penelopis Delta 8, Ellinorouson, Neo Psychiko, T/ 210- 67.44.801

Varkarotas: kebab e doner dell’Asia Minore dal 1953

Fu aperto per la prima volta ad Agios Anargyros nel 1953 dal nonno Varkarotas, un rifugiato dall’Asia Minore. Da lì ha portato la ricetta del kebab e del doner. Il suo negozio di kebab è diventato rapidamente uno dei più amati della zona. Oggi è continuato da suo nipote Kostas Varkarotas, che sei anni fa ha aperto il secondo negozio a Nea Erythrea. Il negozietto si trova in un quartiere tranquillo con pista ciclabile e case basse e serve spiedini succosi e soffici in una pita leggermente al forno, con pomodoro dolce tritato finemente, abbondante cipolla e tzatziki fatto in casa o yogurt per chi preferisce gusti più delicati. Ogni venerdì e sabato prepara il doner, che mette in una pita o serve in una porzione con patatine fritte tagliate a mano. Più le cannucce di montone, che non sempre ha,p.f.

Via Colonnello Davaki 6, Nea Erythrea, T/ 210-80.01.226

