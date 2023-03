dove-trovare-i-campi-di-tulipani-in-emilia-romagna

Bologna, 21 marzo 2023 – È arrivata la primavera e con essa i tulipani. Non siamo in Olanda, ma in Emilia Romagna dove tra una provincia e l’altra è possibile sostare in qualche campo di tulipani e godere della meraviglia dei colori della bella stagione in arrivo; e perché no, scattare qualche foto. E dopo le visite straordinarie per le Giornate di Primavera Fai, ecco qui di seguito gli indirizzi in regione dove poter andare a raccogliere i tulipani.

Il podcast: le fioriture a Bologna

La storia dei tulipani

Sebbene oggi gran parte dei tulipani provengano dai Paesi Bassi, la pianta è in realtà originaria dell’Asia centrale. L’origine del nome, molto probabilmente, si deve alla cultura persiana dove il termine tulipano, in turco “Tullband”, significa proprio turbante per via della sua forma peculiare.

L’introduzione dei tulipani in Olanda avviene soltanto nel XVII secolo, grazie al botanico Carolus Clusius, che piantò i primi bulbi nei suoi giardini a Leida. Da qui diverse leggende. Ad esempio, si narra che alcuni dei vicini di Carolus, rubando i suoi bulbi, piantarono il fiore all’infuori dal suo giardino e ben presto i tulipani divennero popolari in tutta l’Olanda e l’Europa.

Altri invece parlano di una giovane ragazza che, nell’attesa di riabbracciare il suo amato, si suicidò. Le lacrime versate sul terreno, mescolate al sangue, si sono trasformate nei meravigliosi fiori rossi. Ecco perché le forme semplici e le varietà di colori accesi fanno di questo fiore, uno dei più belli e amati tanto da essere spesso regalati per comunicare dei sentimenti.

Ad ogni modo, il tulipano diviene ben presto un simbolo di ricchezza, che in una certa fase olandese sfociò in una vera e propria mania dell’acquisto di tulipani, chiamata appunto tulipanomania, e che ne causò l’improvviso aumento del costo.

Oggi il tulipano resta uno dei simboli dei Paesi Bassi; tuttavia, anche in Italia è nato un vero e proprio culto dedicato a questo genere di pianta.

Mostre 2023 in Emilia Romagna da vedere in primavera: ecco quali

Campo di tulipani: quando aprono

Diciamo che i campi di tulipani in Italia prevedono in genere due aperture: quella autunnale e soprattutto quella di primavera verso aprile. Ovviamente, dipende dal clima e dal terreno, per questo ogni parco può avere una data di apertura diversa dall’altra. Pertanto, invitiamo a monitorare i siti dei diversi campi di tulipani in Emilia Romagna per restare aggiornati su novità ed eventi.

Dove trovare un campo di tulipani in Emilia Romagna

Tulipani a Bologna

Tulipark è il più grande parco “u-pick” in Italia dove puoi raccogliere i tuoi tulipani. Esiste a Roma, esiste a Spoleto ed esiste anche a Bologna. Una grande occasione per respirare l’aria di primavera in città e ammirare la bellezza dei bulbi che diventano fiore.

La caratteristica del Tulipark è appunto la possibilità di raccogliere i tulipani per creare un bouquet personalizzato, confezionato poi nei gazebo prima dell’uscita. Sempre qui c’è l’occasione di degustare piatti tipici olandesi.

Si può visitare il parco dalle 9 alle 18 tutti i giorni della settimana, anche quando piove e con cani ammessi, in via dell’Arcoveggio 60.

Il costo del biglietto dipende dalla tariffa scelta, dal numero dei componenti e dal numero dei tulipani. Ad esempio, un ingresso adulto senza tulipani costa 8 euro sia online che in cassa, mentre lo stesso adulto con 9 tulipani paga il biglietto 18 euro.

Giornata mondiale dell’acqua 2023: trekking, rafting e visite guidate a Bologna

Tulipani a Ferrara

Per gli amanti dei tulipani anche a Ferrara c’è un campo pieno di bulbi pronti a fiorire. Nella campagna ferrarese, in via Pandolfina San Bartolomeo, c’è un campo con 15mila tulipani che si possono raccogliere o acquistare già tagliati. Ecco come raggiungere il campo di Bulbo Roulotte: venendo dalla via Sgarbata verso San Bartolomeo svoltare sulla laterale a sinistra verso Sant’Egidio; giunti sulla via Pandolfina proseguire fino a che si trova una casa gialla sulla destra.

Il parco aprirà sabato 1 aprile dalle 10 alle 19. Dopodiché, sarà aperto fino ad esaurimento fiori per tutto il mese di aprile dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 19, sabato dalle 10 alle 19 e domenica dalle 9 alle 19. Aperto anche il giorno di Pasqua e Pasquetta.

Fattorie didattiche in Emilia Romagna: dove andare e cosa fare con i bambini

Tulipani a Piacenza

Anche a Piacenza sta per nascere un campo di tulipani. Si tratta della Cascina Gina, un’azienda agricola di 50 ettari di cereali e orticole immersa nella campagna di Caorso, ma che da quest’anno ospiterà anche oltre 30 varietà di bulbi.

Il campo aprirà ufficialmente il 1 aprile dalle 9 alle 15, mentre dalle 17 per chi ha prenotato l’aperitivo con Ambra Agriturismo Bassanine. Nei weekend l’accesso al campo sarà consentito su prenotazione dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30, con durata della visita di massimo un’ora. L’accesso infrasettimanale è consentito ma solo su prenotazione e con orari da concordare.

Tulipani a Cesena

Cesena ha ben due terreni pieni di coloratissimi tulipani. Uno è Tulipandia, il campo di tulipani dell’Istituto Garibaldi-da Vinci dove gli studenti, insieme alla professoressa Ruffilli, hanno piantato 30mila bulbi. In questo campo è possibile prende secchio, forbici e tutto il materiale per confezionare il proprio bouquet e raccogliere i fiori nel campo. Il parco si trova di fronte alla scuola, sulla via Romea. L’ingresso è libero, ma si pagano i tulipani raccolti. L’inaugurazione è prevista per la mattina di sabato 1 aprile con ingresso libero.

C’è poi il Tulicampo Scarpellini in via Cervese 4215, vicino all’uscita dell’Autostrada Cesena Sud. Anche qui, andando al banco dei fiori all’ingresso, è possibile munirsi dell’occorrente per raccogliere i tulipani.

Emilia Romagna: 50 motivi per amarla tra cibo, arte e natura

Tulipani a Cervia

In provincia di Ravenna, a Castiglione di Cervia, c’è TuliLove. In questa grande area dedicata ai tulipani sarà possibile raccogliere i propri fiori preferiti e creare il proprio bouquet. L’indirizzo è via Ragazzena 38. L’area dedicata ai tulipani quest’anno sarà molto più ampia e ci sarà la possibilità di confezionare i tulipani raccolti per fare un regalo.

Vito Califano