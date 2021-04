dove-vedere-i-film-candidati-agli-oscar-2021

Diversi, come Judas and the Black Messiah, Mank e Sound of Metal, sono già disponibili in streaming. E gli altri arriveranno a brevissimo, tipo il favorito Nomadland, dal 30 aprile su Disney+

Dopo oltre un anno di pandemia, in cui le limitazioni ci hanno privato delle sale cinematografiche, ci siamo abituati a vedere molti più film sugli schermi di casa nostra. I servizi di streaming in particolare sono stati una risorsa fondamentale per non privarci delle ultime novità. Ciò vale anche per le numerose pellicole candidate agli Oscar 2021, che sono già sbarcate o arriveranno presto sulle varie piattaforme digitali. Ecco, dunque, una rassegna dei titoli in lizza ai premi dell’Academy, in particolare per la categoria Miglior film, nella notte del 25 aprile e dove si possono già vedere in Italia:

The Father

Florian Zeller è il regista di questo film tratto dalla sua stessa opera teatrale e che negli scorsi mesi si è rivelato un contendente sempre più papabile nelle categorie principali, soprattutto grazie alle interpretazioni di Anthony Hopkins e Olivia Colman. In Italia, però, è ancora inedito e dovrebbe arrivare nelle sale a fine estate.

Judas and the Black Messiah

Judas and the Black Messiah, di Shaka King, dedicato ai leader del movimento americano delle Pantere Nere, è disponibile a noleggio su Apple Tv, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, Tim Vision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Mediaset Play Infinity.

Mank

Il gran lavoro di David Fincher candidato a 10 statuette, fra cui Miglior film e Miglior attore protagonista per Gary Oldman, è disponibile in streaming su Netflix.

Minari

Di Lee Isaac Chung, racconta le vicissitudini agrodolci di una famiglia di immigrati coreani che si trasferisce in America. Uscirà nelle sale italiane il 26 aprile, per poi sbarcare su Sky Cinema e Now il 5 maggio.

Nomadland

Il superfavorito Nomadland, apprezzatissima nuova opera della regista Chloé Zhao, è destinato a infrangere qualche record. Arriverà, però, da noi fra qualche giorno, dal 30 aprile su Disney+ e a maggio nelle sale salvo disposizioni.

Una donna promettente

Il debutto cinematografico della regista Emerald Fennell vede Carey Mulligan interpretare una giovane donna cresciuta suscitando grandi aspettative negli altri, ma che a un certo punto – dopo un fatto traumatico – abbandona tutto e inizia a vivere una languida vita notturna. Al cinema dal 29 aprile.

Sound of Metal

La storia del batterista metal Ruben Stone, interpretato da Riz Ahmed, è candidato a sei premi Oscar, fra cui Miglior attore protagonista e Miglior sceneggiatura originale. Lo si trova già su Amazon Prime Video.

Il processo ai Chicago 7

Altro successo dell’anno siglato da Netflix. Il film di Aaron Sorkin è candidato in sei categorie, fra cui Miglior film, Miglior attore non protagonista per Sacha Baron Cohen, Miglior sceneggiatura originale. È già disponibile da qualche mese, appunto, sulla piattaforma di streaming.

Gli altri film

Molti altri film candidati in varie categorie, come Ma Rainey’s Black Bottom, Pieces of a Woman, Elegia Americana, La tigre bianca,

Notizie dal mondo, Da 5 Bloods, La vita davanti a sé (candidato per la Miglior canzone originale di Laura Pausini), Love and Monsters e The Midnight Sky sono disponibili su Netflix. Su Amazon Prime Video troviamo Una notte a Miami e Borat 2. Per quanto riguarda i migliori film d’animazione Onward e Soul sono su Disney+, Over the Moon ancora su Netflix, Wolfwalkers su Apple Tv+ mentre A Shaun Sheep Movie: Farmageddon è disponibile su più piattaforme, fra cui in streaming su Now.