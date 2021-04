dove-vedere-la-cerimonia-degli-oscar-2021

Uno show intimo, senza conduttore, con alcuni ospiti in presenza grazie alle misure di sicurezza applicate con grande rigore. Il tutto supervisionato dal regista Steven Soderbergh. La diretta in Italia sarà su Sky Cinema Oscar e Tv8

Per la grande industria del cinema è stato un 2021 davvero difficile. Tra set bloccati e riprese sospese a causa del coronavirus, e le sale di quasi tutto il mondo chiuse per limitare la pandemia, i film hanno dovuto cercare metodi alternativi per arrivare al pubblico. Anche la cosiddetta awards season, la rassegna di cerimonie di premiazione fra le più attese dell’anno, ha subito parecchi cambiamenti, a partire dagli Oscar. I premi dell’Academy di Hollywood si sono spostati dalla fine di febbraio, quando vanno in onda di consueto, a questo 25 aprile. La serata stessa, supervisionata dal regista Steven Soderbergh, ha dovuto stravolgere la propria formula per adattarsi all’epoca del virus (e forse anche per tentare di risollevare gli ascolti, non proprio esaltanti, nelle ultime edizioni).

Oltre al consueto appuntamento al Dolby Theatre a Hollywood, si effettueranno riprese alla Union Station di Los Angeles, a Londra e altrove, per permettere il collegamento web di attori e nominati che non possono essere presenti all’evento. L’obiettivo della produzione, in effetti, è quello di creare una cerimonia il più possibile in presenza, con molti ospiti e un pubblico limitato ma senza mascherine, il tutto con test effettuati in loco e ulteriori misure di sicurezza applicate con grande rigore. Come l’anno scorso, mancherà il conduttore, sostituito da diversi ospiti chiamati a introdurre i premi: da Harrison Ford a Reese Witherspoon, da Zendaya a Regina King, da Joaquin Phoenix e Laura Dern, da Brad Pitt a Viola Davis.

Dove sarà possibile vedere questa particolarissima cerimonia, che è destinata a fare la storia, e magari vedrà vittoriosa anche la nostra Laura Pausini? La trasmissione in diretta sarà visibile anche dall’Italia: su Tv8 e sul canale Sky Cinema Oscar Francesco Castelnuovo, insieme al critico Gianni Canova e alla giornalista Denise Negri, commenterà l’evento a partire dalle 00:15 nella notte fra il 25 e il 26 aprile. Prima, durante la giornata, sullo stesso canale andranno in onda film premiati nelle scorse edizioni, come Judy, Parasite, JoJo Rabbit e C’era una volta… a Hollywood.