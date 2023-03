DPU abre processo seletivo de estágio de nível superior em RO

Cadastro reserva será formado para a área de direito. Inscrições podem ser realizadas até o dia 26 de março. As inscrições são gratuitas e todo o processo seletivo é online

getty images

A Defensoria Pública da União em Porto Velho abriu um processo seletivo para a contratação de estagiários de nível superior. A bolsa-estágio para uma carga de 20 horas semanais é de R$ 800, mais auxílio transporte.

Na seleção será formado cadastro reserva para a área de Direito. Os interessados devem estar cursando pelo menos o 5º período do curso e no máximo o 9º.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o dia 26 de março pelo site da Universidade Patativa do Assaré. A classificação se dará por meio de uma prova objetiva, realizada de forma remota ainda neste mês de março, e uma prova discursiva prevista para o início de abril.

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por um período igual. Confira o edital completo e local para inscrições.

valipomponi