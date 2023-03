DPU leva assistência jurídica gratuita a Paty do Alferes; veja locais de atendimento

Serviço será oferecido na próxima semana, de segunda a quarta-feira. Objetivo é atender os moradores que tenham problemas relacionados à Justiça Federal. DPU para Todos

Divulgação/DPU

Moradores de Paty do Alferes (RJ) vão receber assistência jurídica gratuita na próxima semana. O serviço será oferecido pela Defensoria Pública da União (DPU) de forma itinerante, de segunda a quarta-feira (27 a 29).

O objetivo é atender os moradores que tenham problemas relacionados à Justiça Federal, como benefícios indeferidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Para ter direito aos serviços oferecidos, o interessado deve ter renda familiar de até R$ 2 mil. Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada (veja o cronograma abaixo).

Além de se encaixar no público-alvo da ação, para ser atendido, será preciso que o morador apresente RG, CPF, comprovante de residência e de renda atualizados, e os documentos relativos ao caso.

Cronograma

Segunda-feira (27), de 9h às 12h

Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, na Rua Irineu Avelar, n° 112, no distrito de Avelar

Terça-feira (28), de 9h às 12h

Casa Paroquial da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, no Largo da Matriz, n° 145

Quarta-feira (19), de 14h às 17h

Estrada Rio Pardo Quilombo, n° 214, no Quilombo (Galpão do Jeremias), de 14h às 17h.

