Dr. Ulrike Kämmerer, Ospedale universitario di Würzburg “Il test PCR è come leggere i fondi di caffè”.

Tutte le diagnosi della presunta infestazione da coronavirus vengono effettuate utilizzando il test PCR. Ma questo è estremamente inadatto per determinare un’infezione da coronavirus. In effetti, come ammette il premio Nobel Prof.Dr. Karry Mullis, questi test PCR non sono in grado di rilevare alcun virus infettivo libero.

Nel 1983, Kary Mullis sviluppò la reazione a catena della polimerasi, che è sulla bocca di tutti come test PCR sulla scia della presunta pandemia di coronavirus. Per questo ha ricevuto il Premio Nobel per la Chimica nel 1993 insieme a Michael Smith. In un’intervista, ha parlato dei vantaggi e degli svantaggi del test.

“Con la PCR, se lo fai bene, puoi trovare praticamente qualsiasi cosa in chiunque. La misura non è esatta. La PCR è un processo che trasforma qualcosa in molto. Non ti dice che sei malato. E non dice che la cosa che trovi ti ha danneggiato. ”

Il biochimico e vincitore del Premio Nobel Prof.Dr. Kary Mullis

https://www.wochenblick.at/nobelpreistraeger-und-erfinder-des-pcr-tests-missbrauch-moeglich/

Il Premio Nobel ha rilasciato queste dichiarazioni durante la tavola rotonda qui registrata che ha avuto luogo all’epoca dell’epidemia di HIV.

Il Possibile uso improprio dei risultati della PCR

Prof. Dr. Mullis ha detto che mentre credeva che il test non potesse essere utilizzato in modo improprio, i risultati potevano farlo.

Infine, puoi usarlo per duplicare una molecola invisibile finché non ottieni “qualcosa”. Mullis ha aggiunto che quasi tutti i virus possono essere trovati in ogni persona se il test PCR viene utilizzato di conseguenza. Ciò è dovuto al fatto che la maggior parte delle molecole si trovano in una persona, devi solo duplicare quelle giuste abbastanza spesso per ottenere il risultato che desideri. Il potenziale abuso del processo sarebbe quello di affermare “che i risultati trovati siano importanti”, ha detto Mullis. Ad esempio se il virus fosse mutato a tal punto da non poter più trovare le parti cercate, si avrebbero risultati falsi negativi nel test. Al contrario, possono verificarsi risultati falsi positivi se i frammenti che stai cercando si trovano anche in parti di altri virus.

Il test PCR fornisce ai governi tutti i risultati desiderati

È facile spiegare perché il test è ancora utilizzato come standard: fornisce ai governi coinvolti nella gigantesca menzogna pandemica i risultati sperati: frammenti di DNA del coronavirus generato artificialmente possono essere trovati in quasi tutte le persone. Tuttavia, questi frammenti sono molto più antichi del virus e sono stati incorporati nel genoma umano durante l’evoluzione.

Il fatto che i politici e i media, ben consapevoli di questo, ignorino questo fatto eclatante, mostra che molti stati del mondo siano governati da una cricca politica altamente criminale che non dice la verità e, soprattutto, non cerca di proteggere le persone da una pandemia ( che comunque, come sappiamo al più tardi dalla dichiarazione dell’OMS, è una normale influenza stagionale, – ma sul loro piano di presa totale del potere sul 98% dell’umanità, per il quale scopo usano tutte le conquiste democratiche e umanitarie.

Ecco i fatti su una cospirazione che non è solo una “teoria del complotto” come viene comunicata alla gente dai mass media; Come promemoria: i mass media sono quasi al 100% nelle mani dei globalisti e sono la loro spada più affilata per la soppressione definitiva di 7 miliardi di persone.

Citazioni di importanti scienziati sul test PCR

Secondo il vincitore del Premio Nobel Prof.Dr. Kary B. Mullis, inventore del metodo di test PCR, il test non è adatto per diagnosi mediche, soprattutto quando si tratta di determinare la carica virale nel sangue.

La carica virale si riferisce al numero effettivo di virus nel sangue, che determina la probabilità che la persona sottoposta al test si ammali o meno. Letteralmente l’inventore del test ha detto:

“La PCR quantitativa è un ossimoro. * La PCR dovrebbe identificare le sostanze qualitativamente ed è quindi naturalmente inadatta per la stima dei numeri. È anche diffusa l’opinione sbagliata che un test di carica virale possa effettivamente contare il numero di virus nel sangue “. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4172096/#B29 I.

* Un ossimoro è una figura retorica in cui una frase è formata da due termini opposti, contraddittori o che si escludono a vicenda, ad es. B. “vecchio ragazzo”.

In connessione con la ricerca della causa dell’AIDS con l’aiuto dei test PCR, Mullis all’epoca dichiarò:

“In effetti, questi test PCR non sono in grado di rilevare alcun virus libero e infettivo; possono riconoscere solo proteine ​​che, in alcuni casi, si ritiene siano – erroneamente – uniche per il virus HIV. I test possono rilevare sequenze genetiche di virus, ma non virus stessi ”. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4172096/#B29 I.

“Il test PCR è come leggere i fondi di caffè”. Professore Dr. Ulrike Kämmerer è all’ospedale universitario di Würzburg

https://www.freiewelt.net/nachricht/pcr-test-ist-wie-kaffeesatzlesen-10082051/

“Con la PCR, se lo fai bene, puoi trovare praticamente qualsiasi cosa in chiunque. La misura non è esatta. La PCR è un processo che trasforma qualcosa in molto. Non ti dice che sei malato. E non dice che la cosa che trovi ti ha danneggiato. ” Il biochimico e vincitore del Premio Nobel Prof.Dr. Kary Mullis

https://www.wochenblick.at/nobelpreistraeger-und-erfinder-des-pcr-tests-missusen-moeglich/

“Con il test PCR puoi trovare quasi tutto in chiunque.” Prof. Dr. Kary Mullis, inventore del test PCR e vincitore del Premio Nobel

https://www.bitchute.com/video/UAvQq5zL2mEZ/

“ Il test PCR non è mai adatto per fare una diagnosi clinica. È come prendere una macchia e trovare un frammento di sperma e dire: la donna è incinta! Il professor Drosten * mente e la cosa peggiore è che lo sa! “ Il medico tedesco Dr. Guido Hofmann,

https://www.wochenblick.at/dr-hofmann-bei-wien-demo-pcr-test-ist-eine-luege/

* Drosten non è un professore e probabilmente non ha nemmeno un dottorato. La sua tesi di dottorato non può essere trovata.

Kary Mullis è morto nel 2019. Il brevetto per il metodo PCR è stato concesso nel 1987. La società per cui Mullis lavorava – Cetus – ha venduto le sue rivendicazioni di brevetto a Hoffmann-La Roche nel 1991. Ciò significa che Mullis non è stato coinvolto nell’ulteriore sviluppo del metodo PCR. Oggi la PCR è indispensabile per la rilevazione di infezioni virali, malattie ereditarie, la creazione di impronte genetiche e la clonazione di geni.

Di seguito, leggi 30 prove inconfutabili che il test PCR è completamente inadatto per rilevare l’infezione da coronavirus. Come per la menzogna sul clima, ci mentono anche sulla pandemia della coronavirus – che, come ora sappiamo, non è una pandemia medica, ma politica.

Distribuisci questo articolo ovunque puoi.

https://telegra.ph/Der-PCR-Test-ist-nicht-validiert-06-25

La maggior parte delle persone sa già che il test PCR non è in grado di rilevare un virus, questo è stato confermato dallo stesso inventore Kary B. Mullis , che ha persino chiamato questa pratica un “ossimoro”, il che è una contraddizione in termini. Per richiedere prove scientifiche, ha persino incontrato il Prof. Luc Montagnier, colui che, ha scoperto il virus HIV. Ma non ha potuto produrre un solo documento. ( vedi Dr. Kary Mullis ).

In questo articolo ci occuperemo della validazione del test PCR. Questo non esiste. Fondamentalmente deve essere compreso: fintanto che non vi è un isolamento pulito del presunto virus [vedere ad esempio ( qui ) | ( qui ) | ( qui )] e i postulati di Koch non vengono rispettati, nessun test in questo mondo può fornire una dichiarazione sul fatto che qualcuno sia infetto! Non entrerò in cosa esattamente fa il test PCR in questo articolo, lo spiegherò nel prossimo articolo. Vedrai dopo i seguenti punti: Una convalida può essere esclusa al 100%. Il test PCR non è il gold standard, come alcuni affermano stranamente senza alcuna logica.

L’elenco non è esaustivo. Ma mostra che strumento di manipolazione è il test PCR. Attraverso questa manipolazione è possibile che veniamo derubati dei nostri diritti fondamentali e terrorizziamo le persone. La frase “abbiamo un’epidemia di prova” è assolutamente corretta.