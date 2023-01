Dracena e Presidente Venceslau aderem ao Ciop, que passa a contar com 29 municípios do Oeste Paulista

Entre as atividades prestadas pelo grupo, está a agilidade na contratação de profissionais para atuar na área da saúde nas prefeituras conveniadas. Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista (Ciop) tem 28 prefeituras conveniadas

Arquivo/g1

Dracena (SP) e Presidente Venceslau (SP) passaram a integrar o Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista (Ciop).

Com isso, a adesão ao grupo aumentou para 29 municípios que fazem parte da região de Presidente Prudente (SP).

São eles:

Alfredo Marcondes (SP),

Álvares Machado (SP),

Anhumas (SP),

Caiabu (SP),

Dracena,

Emilianópolis (SP),

Estrela do Norte (SP),

Euclides da Cunha Paulista (SP),

Flora Rica (SP),

Flórida Paulista (SP),

Iepê (SP),

Indiana (SP),

João Ramalho (SP),

Martinópolis (SP),

Nantes (SP),

Narandiba (SP),

Pirapozinho (SP),

Presidente Prudente,

Presidente Epitácio (SP),

Presidente Bernardes (SP),

Presidente Venceslau,

Quatá (SP),

Rancharia (SP),

Regente Feijó (SP),

Rosana (SP),

Sandovalina (SP),

Santo Anastácio (SP),

Santo Expedito (SP) e

Taciba (SP).

“O ingresso de Presidente Venceslau e Dracena no consórcio mostra a referência regional que o Ciop vem se tornando em soluções práticas aos municípios. Dracena e Presidente Venceslau são municípios importantíssimos em nossa região, isso fortalece muito o potencial do consórcio e amplia ainda mais o raio de ação do consórcio”, comentou o prefeito de Álvares Machado, Roger Fernandes Gasques (PSDB), que é o presidente do Ciop.

O consórcio oferece serviços que auxiliam as prefeituras nas mais diversas atividades, como na área da saúde pública, que possibilitam agilidade na contratação e melhoria das prestações de profissionais como médicos, farmacêuticos e psicólogos, que podem ser admitidos através do grupo intermunicipal.

Segundo o Ciop, a entrada de mais dois municípios do Oeste Paulista no consórcio fortalece as atividades que são prestadas e abre a possibilidade de ampliação de projetos.

Outra atividade importante oferecida para os conveniados é o Projeto ConSim, que tem o objetivo de orientar tecnicamente os consórcios públicos de municípios que buscam desenvolver seus serviços de inspeção de produtos de origem animal, visando à inclusão no Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-POA).

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Vittorio Rienzo