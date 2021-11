drag-race-italia,-tommaso-zorzi-durissimo-con-salvo-veneziano,-“bifolco-e-ignorante…”

Tommaso Zorzi è conosciuto ed apprezzato da tutti per la sua simpatia ma anche per la sincerità con cui è solito esprimere pensieri e commentare vicende e comportamenti. Proprio per tale sua schiettezza è riuscito ad entrare nel cuore di milioni di persone e a vincere la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il giovane nelle scorse ore si è scagliato contro uno dei concorrenti della prima edizione del Grande Fratello ovvero Salvo Veneziano che poche ore prima aveva commentato tramite social il programma Drag Race Italia di cui Zorzi è uno dei protagonisti. Ma, cos’è accaduto?

Salvo Veneziano commenta sui social il programma Drag Race Italia

Drag Race Italia è un programma televisivo italiano, esattamente un reality show, in onda su Discovery+ e incentrato nello specifico sulle performance tenute da alcune drag queen. Il programma in questione è stato commentato negativamente da un personaggio noto al pubblico per aver partecipato alla prima edizione del Grande Fratello ovvero Salvo Veneziano. L’uomo ha di preciso condiviso una storia su Instagram nella quale era contenuta una fotografia dello show. Ma a non passare inosservate sono state le sue parole e le emoticon scelte per accompagnarle. “Bel programma, tutti vestiti a carnevale“, sono state queste di preciso le parole scritte da Salvo Veneziano che ha poi proseguito aggiungendo anche delle emoticon che hanno fatto molto discutere ovvero le faccine del vomito.

Il commento di un utente

La storia postata sui social da Salvo Veneziano non è piaciuta a molti ed infatti vi è stato proprio un utente che non ha perso l’occasione per rivolgere all’ex gieffino delle critiche per aver giudicato in questo modo le drag queen. All’utente in questione Salvo ha riposto “Povera checca” facendo infuriare sempre più persone.

Tommaso Zorzi contro Salvo Veneziano

Quanto accaduto ha fatto molto arrabbiare anche Tommaso Zorzi, uno dei protagonisti di Drag Race Italia. Il vincitore della quinta edizione del GF Vip ha pubblicato su Twitter un lungo messaggio rivolto proprio a Veneziano nel quale sono contenute forti parole di critica. “Mi è stato riferito che, oltre ad aver definito l’arte drag come una carnevalata, usi anche pubblicamente epiteti come “checca”. Ora non che mi stupisca il fatto che tu sia un bifolco ignorante e omofobo, ma quanto meno fatti la cortesia di educarti. Siamo nel 2021, puoi farlo anche dal cellulare. Augurandomi che un giorno uscirai dalle fogne, ti auguro una splendida serata”, queste nello specifico le parole scritte da Zorzi. Il giovane ha poi proseguito “Ah vabbè, ma ho appena visto che anche no vax. Quindi ricapitolando: omofobo, misogino (ti squalificarono pure dal Gf per questo) e no vax. Ci manca solo terrapiattista e vinci un set di pentole“. Salvo deciderà di rispondere alle accuse di Zorzi oppure no?