Draga russa de 100 metros vai alargar faixa de areia em praia de Florianópolis; entenda

Obras nos Ingleses começaram no domingo e devem terminar em março. Todos os 17 tripulantes da embarcação vieram da Rússia. Draga veio da Rússia

Prefeitura de Florianópolis

Uma draga russa será responsável pela obra de alargamento da faixa de areia da Praia dos Ingleses, em Florianópolis. A embarcação, que possui 100 metros de comprimento e 18 de largura, comporta até 3.900m³ de areia, segundo a prefeitura.

De acordo com o município, os trabalhos começaram no domingo (29) e devem ser concluídos em março.

Todos os 17 tripulantes da draga são russos. Eles levaram nove dias da Rússia até o Norte da Ilha de Santa Catarina. O país está em guerra contra a Ucrânia desde fevereiro de 2022.

Draga russa chegou à praia no domingo (29)

Tiago Ghizoni/ Divulgação

Essa não é a primeira vez que uma tripulação estrangeira atua em alargamentos em Florianópolis. No caso de Canasvieiras, o navio do tipo draga veio da Holanda e tinha funcionários do país estrangeiro.

O objetivo da megaobra é garantir condições de uso e consequentemente elevar o potencial turístico da região, seguindo exemplos de outras praias estendidas, como Canasvieiras, também no norte da Ilha, e a Central, em Balneário Camboriú.

Segundo a empresa DTA, que venceu a licitação e é responsável pela obra, a escolha do navio e da tribulação russa levou em conta disponibilidade e tecnologia usada no país.

Os tripulantes que atuam na draga ficam em alto mar por 30 dias. Depois disso, eles voltam para Rússia e outros 17 vêm para o Brasil.

Praia dos Ingleses, em Florianópolis, será alargada

Tiago Ghizoni/ NSC

Como funciona

Durante a obra, orçada em R$ 18,8 milhões, a embarcação removerá areia do mar para, em seguida, usá-la no aumento da orla.

A jazida de onde o material será retirado, segundo a prefeitura, fica localizada a cerca de 1,2 km da faixa de areia, em uma área licenciada de 249.920 m².

Após ser bombeada para a praia, a areia será assentada para ampliar o espaço. A previsão é que após a estabilização, a faixa passe a ter aproximadamente 30 metros. Atualmente, alguns pontos não alcançam 20; em outros, já não há faixa de areia.

Praia dos Ingleses atualmente

Tiago Ghizoni/ NSC

O alargamento será feito em quase três quilômetros de extensão da faixa de areia, começando pelo canto Sul e terminando cerca de 400 metros do Rio Capivari.

A navegação na praia ficará proibida até a conclusão da obra de alargamento.

Vittorio Rienzo