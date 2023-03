Draga usada em alargamento de praia em SC carrega o mesmo que 200 caminhões de areia por viagem

Faixa de areia do balneário é dividida, desde 29 de janeiro, entre banhistas, guarda-sóis, maquinários, canos e trabalhadores. Obra de alargamento na Praia dos Ingleses, em Florianópolis

Prefeitura de Florianópolis/Divulgação

A obra de alargamento da popular praia dos Ingleses, no Norte de Florianópolis, completa um mês nesta quarta-feira (1º). Entre banhistas e guarda-sóis, a areia necessária para a ampliação da orla é retirada do fundo do mar através de uma draga e acomodada na beira da praia com ajuda de tubulações.

A conclusão dos trabalhos no trecho deve ocorrer até o fim de março.

Responsável pelo transporte do mineral, uma draga russa é capaz de fazer sete viagens por dia e, em cada uma delas, conduzir 4 mil metros cúbicos de areia (veja no infográfico abaixo). O número equivale a 200 caminhões com capacidade de 10 metros cúbicos de areia seca, segundo o responsável pela execução do serviço, Pedro Tognozzi.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Conforme o engenheiro chefe da empresa que faz a quinta obra de alargamento no país, a embarcação suga a areia através de uma bomba a uma profundidade de 10 metros.

Iniciada no fim de janeiro, a obra vai custar aos cofres do município R$ 18,8 milhões. No total, serão cerca de 3 quilômetros de faixa de areia engordada, entre o Canto Sul e cerca de 400 metros antes do Rio Capivari, conforme o engenheiro. Veja abaixo no infográfico.

Ilustração mostra obra que ocorre na Praia dos Ingleses, em Florianópolis

Ben Ami/Divulgação

Casas são interditadas após avanço de dunas em Florianópolis

Draga russa de 100 metros vai alargar faixa de areia em praia de Florianópolis

Parte concluída

Em um mês de serviço, segundo a prefeitura, um terço do projeto já foi concluído. A primeira parte, o canto sul, é considerado o local mais crítico do projeto, já que dunas chegaram a ‘engolir’ e interditar casas em junho de 2021.

Em alguns trechos da região, também não havia faixa de areia entre os morros de areia e o mar. Com a mudança na praia, a expectativa segundo Tognozzi, é de que toda a extensão da praia fique com faixa de areia de largura entre 35 a 50 metros.

Conforme o responsável, cerca de 70 pessoas (dentro da draga e fora dela) participam da obra. Para o engenheiro, além de todo o cuidado com o material e ferramentas, o maior desafio do projeto é proteger banhistas e trabalhadores durante as operações.

“A dificuldade do processo é sempre grande pois nós estamos expostos aos mesmos riscos. Hoje, o nosso maior risco é lidar com a população, lidar com a segurança da população. Esse é um trabalho que nós fazemos muito árduo para garantir que acontece com segurança de todos”, explica.

Além da Praia dos Ingleses, a empresa DTA já alargou as praias de Canasvieiras (Florianópolis), Praia Central (Balneário Camboriú), Praia da Curva da Jurema (Vitória), Praia de Camburi (Vitória).

Obra de alargamento na Praia dos Ingleses, em Florianópolis

Prefeitura de Florianópolis/Divulgação

Próximos passos

A conclusão dos trabalhos no trecho deve ocorrer até o fim de março. Após esse período, a prefeitura deve contratar uma empresa para fazer o plantio da vegetação de restinga no espaço que passou por obra. Conforme Tognozzi, a iniciativa auxilia a preservar o espaço.

“Será feito uma proteção costeira para que se preserve as nossas infraestruturas e também o território”, explica.

FOTOS: veja a obra em imagens

Draga russa de 100 metros alarga faixa de areia

Além dos Ingleses, Florianópolis já alargou a Praia de Canavieiras, na mesma região. O município também espera ampliar a faixa de areia da Praia de Jurerê. No Estado, a mais recente obra ocorreu na Praia Central, em Balneário Camboriú.

O litoral catarinense, e em especial as praias dos Ingleses e de Canasvieiras, é destino certo para a maioria dos argentinos que cruzam o país De acordo com a Secretaria de Turismo, a estimativa é que cerca de 80 mil turistas do país vizinho passem pela cidade até o fim da temporada.

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

Vittorio Rienzo