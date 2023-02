Dragas, madeiras, máquinas apreendidas e mais: Polícia Ambiental divulga balanço de 2022 em RO

Ao todo, foram mais de 2,3 mil ocorrências. Balanço foi publicado na última terça-feira (31). O balanço contra crimes relacionados ao Meio Ambiente de 2022 foi divulgado pelo Batalhão da Polícia Militar de Rondônia (BPA-RO) na última terça-feira (31). As informações contemplam todo o estado e indicam mais de 2,3 mil ocorrências registradas.

Apreensão de madeira pela Polícia Ambiental em maio de 2022

Divulgação/Redes Sociais

Dentre as apreensões divulgadas, estão 39 mil m³ de madeira ilegal e 211 dragas utilizadas para extração ilegal de ouro. Também foram retiradas de circulação 149 armas de fogo sem registro e, pelo menos, 1,5 mil munições. Além disso, mais de 2,5 mil infrações resultaram em mais de R$ 490 milhões em multas.

O g1 reuniu os principais números de apreensões ocorridas em Rondônia, tanto em operações fluviais quanto terrestres.

Operações

Segundo o balanço, além de apreender 123 embarcações e mais de 400 apetrechos de pescas utilizadas por pescadores ilegais, outros itens também foram apreendidos, sendo eles:

37 km de malhadeiras;

211 motores de popa;

4 toneladas de pescado, que foram devidamente doados para instituições beneficentes.

Já nas operações terrestres, de acordo com a Polícia Ambiental, foram embargados mais de 57 mil hectares de terra, principalmente de áreas em que a floresta nativa foi destruída. Nesse período, outros itens foram apreendidos, como:

Mais de 39 mil m³ de madeira ilegal;

211 dragas utilizadas para extração ilegal de ouro.

