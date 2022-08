Dramma a Bari, due ragazze senza vestiti e in singhiozzi in strada. Quel che è accaduto è tremendo, una è minorenne

DDue turiste francesi di 17 e 18 anni hanno subito uno stupro in un appartamento dopo essere state sequestrate. Sono state poi ritrovate in strada senza vestiti, abbandonate a loro stesse. Quanto accaduto è stato raccontato proprio dalle due vittime nei particolari. Il loro aggressore, per giunta, le ha anche derubate. Per fortuna, la polizia è riuscito a fermarlo. Il giovane ventunenne è stato accusato di sequestro di persona, furto e violenza sessuale e fisica.

Erano l’1 e 40 quando qualcuno si è finalmente accorto della presenza di due ragazze in strada, seminude e sconvolte. Alcuni cittadini hanno infatti chiamato le forze dell’ordine per segnalare la loro presenza in via Crisanzio, nel quartiere Libertà di Bari. Hanno aggiunto che si trovavano in uno stato di shock, con i vestiti a pezzi, piene di dolori e singhiozzi per il pianto. Parliamo di due ragazze che erano in vacanza, il cui unico reale obiettivo era divertirsi. Di certo non avrebbero mai immaginato che sarebbero state vittime di uno stupro e di ritrovarsi di notte per strada assolutamente impotenti.

A soccorrere le due ragazze vittime di stupro sono state due volanti della polizia, arrivate tempestivamente in via Sagarriga Visconti. Appena arrivati, i poliziotti hanno chiesto alle due francesi di riportare i fatti e tutto ciò che avevano subito poco prima. Stando proprio alle loro dichiarazioni, il loro aggressore è un ragazzo che avevano conosciuto la sera prima. Gli atti di violenza sono avvenuti in un appartamento vicino alla zona nella quale sono state ritrovate. Le due ragazze hanno avuto la possibilità di scappare solo dopo aver dato al 21enne tutto il denaro che avevano.

Oltre ad aver subito un sequestro, uno stupro e umiliazioni fisiche, le due ragazze francesi hanno anche dovuto rinunciare ai propri soldi. Subito dopo aver raccolto indizi e aver ascoltato il racconto delle vittime, i poliziotti hanno proceduto con un inseguimento per cercare di bloccare il loro aggressore. Il ragazzo ha tentato la fuga ma a nulla gli è valso. Proprio dalla perquisizione della casa, gli agenti sono riusciti a ritrovare documenti, indizi che potessero permettergli di identificare il responsabile.

Il 21enne è stato quindi fermato e portato in carcere, mentre è in attesa di convalida. Nel frattempo invece le due francesi sono state portate in ospedale, al Policlinico. Sono state infatti svolti tutti gli accertamenti dal punto di vista medico e legale che possano contribuire alle indagini sul presunto stupro. Episodi del genere purtroppo sono all’ordine del giorno e gli aggressori si moltiplicano, abbracciando fasce d’età anche molto basse. È sconcertante che un ragazzo di soli 21 anni arrivi già a tanto. Ci auguriamo che la giustizia faccia il suo corso. Seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

Dramma a Bari, due ragazze senza vestiti e in singhiozzi in strada. Quel che è accaduto è tremendo, una è minorenne scritto su Più Donna da Imma Bartolo.