dramma-a-cellino,-la-confessione-choc-sulla-piccola-carrisi:-“ha-rischiato-l’aborto”-albano-furioso,-fan-sotto-choc

Romina Power ha rischiato di perdere una delle sue figlie per partecipare al Festival di Sanremo. Questo è quello che ha raccontato Romina Carrisi Junior da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. L’argomento trattato è appunto l’importante kermesse, che avrà inizio stasera. Gli ospiti della puntata, insieme alla Carrisi, sono stati Valerio Scanu, Gabriele Cirilli, Samuel Peron, Marino Bartoletti, Jessica Morlacchi e Antonio Mezzancella. Parlando della più importante competizione tra cantanti italiani è impossibile non spostare l’attenzione sulla coppia più amata che ha fatto un po’ la storia della nostra musica.

Albano Carrisi e Romina Power hanno calcato insieme il palco dell’Ariston, presentando canzoni che sono diventate dei veri cult della playlist italiana. Ancora oggi anche i più giovani conoscono benissimo Felicità e Nostalgia Canaglia. Il Festival di Sanremo per loro è stato anche un modo per ricominciare. Quando la cantante americana ha fatto ritorno in Italia, dopo anni dal divorzio, ha fatto sognare i telespettatori, desiderosi di rivederli insieme. E subito la famosa coppia li ha resi felici, presentando un nuovo singolo nato dalla loro complicità e collaborazione.

La canzone si chiamava Raccogli l’attimo ed era stata scritta per loro da Cristiano Malgioglio. In quell’occasione, a presentarli fu proprio la loro figlia, Romina Carrisi Junior, emozionata anche lei nel rivedere i genitori cantare insieme. Perché Albano e la Power sprigionano un’energia e una forza quando cantano in coppia che ha sempre travolto tutti. Forse è stato proprio questo il segreto del loro successo. Del resto, i due si sono conosciuti giovanissimi e si sono fatti strada insieme, mano nella mano, nel mondo dello spettacolo. Coppia davanti e dietro le telecamere, sono diventati protagonisti indiscussi.

Ma ci sono tantissime cose della vita privata dei coniugi Carrisi di cui non siamo a conoscenza. Sicuramente, la partecipazione di Romina Junior a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone ci aiuta a fare chiarezza e a scoprire nuovi dettagli. E si sa, i gossip su Albano e la Power fanno sempre gola. In occasione del Festival di Sanremo, la donna ha voluto ricordare di essere stata anche un’altra volta su quel palco, quando era ancora nella pancia di sua madre. Era il 1987 e la coppia portava al teatro dell’Ariston proprio Nostalgia Canaglia, che fece ottenere loro il terzo posto in graduatoria.

Romina Power aveva però rischiato di abortire. “Ha rischiato di perdermi perché era alle Maldive per abbronzarsi in vista di Sanremo e ha avuto una minaccia di aborto”. Tutto è bene quel che finisce bene e Romina Carrisi oggi è qui a raccontarlo. Ma è assurdo pensare a cosa si deve fare per apparire meglio in televisione. Sicuramente la cantante non aveva assolutamente pensato di mettere a rischio la vita di sua figlia. Riguardo un eventuale ritorno della coppia nella kermesse: “Mia madre non tornerebbe in gara, non è competitiva. Mio padre quando ha saputo che c’erano Ranieri e Morandi ha detto ‘Dovevo andare anche io’”.

