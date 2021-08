Dramma a Un Posto al sole, il lutto tremendo. Ecco cos’è successo a Teresa. Fan distrutti

Ricordate Teresa Diacono in un Posto al Sole? Che fine ha fatto l’attrice Carmen Scivittaro? Tantissimi fan della più longeva soap di Rai tre sono stati amareggiati dall’addio alle scene di Carmen Scivittaro, in arte Teresa, mamma di Silvia e nonna di Rossellina, nonchè compagna di Otello, anche lui ormai fuori dal cast. Ma cos’è successo all’attrice e perchè ha dovuto abbandonare la soap?

Carmen Scivittaro: Teresa di Un Posto al Sole

La celebre Teresa della soap Un Posto al Sole, è un personaggio magistralmente interpretato dall’attrice Carmen Scivittaro. La bravissima interprete ha lavorato nella famosa fiction dal 1998 al 2018, per poi uscire di scena. L’abbandono della soap ha rattristato molto i fans, che per molti anni avevano seguito le avventure di Teresa affezionandosi al personaggio.

In tanti, hanno sospettato che avesse un problema personale da affrontare ed infatti, l’attrice ha subito da poco tempo una perdita importante, un lutto davvero tragico che l’ha segnata profondamente. Nonna Tersa ha infatti perso suo fratello e proprio per questo pare abbia deciso di staccare la spina dal lavoro per dedicarsi alla famiglia. Ma sapete cosa fa oggi la celebre attrice?

Teresa di Un Posto al Sole: che fine ha fatto Carmen Scivittaro

La celebre attrice ha deciso quindi di abbandonare il set. L’uscita di scena di Teresa, personaggio di spicco della soap napoletana ha destabilizzato i fans. Nella fiction Teresa decide di lasciare Posillipo per andare ad assistere il papà malato. L’attrice Carmen Scivittaro ha deciso di abbandonare la fiction di Rai 3 per poter avere maggior tempo da dedicare ai suoi cari.

La domanda che tutti si pongono quindi è: Teresa tornerà nella soap di Un Posto al sole? Molto probabilmente no. L’addio infatti sembra definitivo e l’attrice non sembra voler tornare in tv neanche per altri ruoli. Insomma la perdita subito e il lutto vissuto hanno molto segnato la Scivittaro, che ha capito di voler stare vicino ai cari senza troppi impegni lavorativi.

