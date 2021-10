Dramma a Uomini e Donne, Maria lo caccia e lui fa un gesto inconsulto. “Ora non sta bene”. Paura per Joele Milan, cosa gli è successo

Dopo la ‘cacciata’ di Joele Milan da Uomini e Donne e la confessione rilasciata in una recente intervista dalla corteggiatrice Ilaria, arriva la rivelazione che il tronista non starebbe proprio bene. Che cos’è successo? Joele Milan è ormai uno degli argomenti caldi di Uomini e Donne: negli ultimi giorni ci si sta chiedendo quando andrà in onda la sua ‘cacciata’ dal programma.

Anche se come detto, l’ex tronista non sarebbe stato realmente cacciato. Ma alla luce di quanto detto da Maria De Filippi in quell’occasione, il suo trono non avrebbe più avuto senso di esistere. Se infatti ci fosse un interesse verso la sola corteggiatrice Ilaria, non avrebbe più senso restare al dating show. Ma al di là del fatto in sé, negli ultimi giorni, in molti si sono chiesti come stia l’ex tronista e che cos’è successo dato che non si hanno più sue notizie.

Uomini e Donne, la sconcertante rivelazione: “Joele non sta bene“

Ormai è noto a tutti il fatto che l’ex tronista di Uomini e Donne abbia messo in atto un piano ‘diabolico’ e per questo sia stato cacciato dal programma. In particolare, ha coinvolto una corteggiatrice, Ilaria, e durante un ballo le ha confessato le sue intenzioni. Il punto è che la redazione e il programma hanno sentito tutto e l’hanno smascherato. A centro studio Maria De Filippi gli ha ribadito il motivo per cui non avrebbe avuto senso continuare il trono.

Anche la stessa corteggiatrice durante un’intervista ha dichiarato come sono andate le cose e in più ha aggiunto che secondo lei “Joele non sta bene“. Il ragazzo dopo la “cacciata” si sarebbe chiuso in casa senza più avere contatti con nessuno in un forte stato di depressione. Ilaria sembra preoccupata e ritiene che Joele abbia fatto il gesto non con cattiveria perché era a conoscenza del fatto che i microfoni sono accesi. E inoltre ha ribadito che la situazione è stata fraintesa del tutto. Ma adesso la domanda sorge spontanea: i due stanno insieme?

Ma i due stanno insieme?

L’ex tronista e corteggiatrice di Uomini e Donne a quanto pare attualmente non stanno insieme. All’epoca della scoperta del piano i due non si erano nemmeno scambiati il numero di telefono ma lei in seguito ha scritto all’amico di Joele su Instagram. Da parte sua, c’è infatti un reale interesse e vorrebbe continuare a conoscerlo al di fuori del contesto televisivo. Vorrebbe essere quella persona che sta al suo fianco. Però è consapevole anche che sia un momento un po’ delicato e il ragazzo ha bisogno di un po’ di tempo.

