Dramma a Uomini e Donne, “Una leucemia fulminante, non c’è stato nulla da fare” Il post choc del lutto dell’ex Dama

Ad Uomini e Donne c’è chi va e c’è chi viene, ma molti volti noti della trasmissione restano nel cuore dei fan che sperano sempre in un loro ritorno. E’ il caso di Carlotta Savorelli, scomparsa dalla trasmissione già da qualche mese senza che se ne sappia il motivo, Recentemente l’ex dama over ha dato un triste annuncio ai suoi followers attraverso Instangram. Carlotta ha quindi spiegato di essersi allontanata dai social per stare vicino al suo animale domestico colpito da leucemia, e che purtroppo non ce l’ha fatta.

Carlotta Savorelli: si è allontanata un po’ da social per metabolizzare il dolore

Carlotta Savorelli è un’ex dama del parterre femminile di Uomini e Donne. Nel corso della sua partecipazione nelle file del Trono Over Carlotta ha dimostrato di possedere una grande intelligenza e una spiccata sensibilità. Amatissima dal pubblico del programma di Maria De Filippi, Carlotta continua ad ottenere consensi e il suo successo suo social è in continua ascesa. La Savorelli ha un contatto diretto con i suoi followers e li aggiorna quotidianamente delle novità che la riguardano. Purtroppo, l’ex dama sta affrontando un momento delicato a causa di una perdita recente.

Carlotta ha pubblicato delle Insta Stories nelle quali ha espresso tutta la sua tristezza per la morte del suo cane. La bella dama di Uomini e Donne ha espresso tutta la sua sofferenza ed ha spiegato che la sua cagnolina era malata di leucemia. Aveva sette anni e Carlotta l’ha amata con tutto il suo cuore. Era un bellissimo labrador e l’ex dama ha sofferto così tanto per la sua scomparsa che ha preferito allontanarsi per un po’ dai social. Così, quando ha recuperato un po’ di energia ha spiegato tutto ai suoi followers.

Trono Over: Carlotta Savorelli e la sua sofferenza

Che Carlotta fosse una donna estremamente empatica e buona, i telespettatori lo avevano compreso già durante il suo percorso ad Uomini e Donne. Ma la sua sofferenza per la dipartita del suo cane ha solo confermato che possiede tanta umanità. Solo chi possiede tanta amorevolezza può soffrire così tanto per la morte di un animale. In molti non comprendono quanto possa essere doloroso dire addio al proprio amico a quattro zampe, alcuni sottovalutano la sofferenza che può scaturire da un lutto simile. Ma Carlotta con la sua proverbiale sensibilità ha portato a galla un tema di cui spesso si parla poco ma che riguarda tantissimi persone: la sofferenza dell’anima di chi vede andar via il proprio cane. La scomparsa del proprio cane, fa sorgere in chi subisce la scomparsa l’esperienza dolorosa del lutto, anche se purtroppo ancora tende a sottovalutare queste emozioni dolorose.

Carlotta Savorelli: Una delle dame più amate del programma di Maria De Filippi

La splendida Carlotta Savorelli ha conquistato il pubblico del celebre dating show. La sua intelligenza e il suo modo di fare ricco di charme l’ha resa indimenticabile agli occhi dei telespettatori, che avvertono profondamente la sua mancanza. L’uscita di scena di Carlotta infatti ha lasciato un vuoto che non sembra poter essere colmato, tanto che i suoi fans, reclamano a gran voce il suo ritorno. Carlotta possiede un profilo Instagram molto seguito ed è proprio sul social che, durante una Insta Stories alcuni followers le hanno scritto di tornare a Uomini e Donne, complimentandosi con lei per il suo carattere sincero e schietto.

L’ex dama si è limitata a rispondere che è una decisione che non spetta a lei. Insomma Carlotta ha fatto capire che lei si è allontanata per motivi di salute, sia suoi che del suo cagnolino ma che poi non è più stata richiamata dalla redazione di Uomini e Donne. In molti si chiedono il perché abbiamo deciso di allontanare una figura così carismatica e coinvolgente. Chissà se Carlotta prima o poi tornerà negli studi Mediaset, i fan sperano proprio di si e intanto si sono uniti a lei in questo dolore che l’ha colpita. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

