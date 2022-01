Dramma ad Amici, Addio Giulia Stabile, “E’ successa una cosa grave”, Maria de Filippi distrutta. Ecco cosa è avvenuto

Giulia Stabile ha subito un infortunio e adesso non può ballare finché non si rimette in sesto. E’ stata lei stessa ad avvisare i suoi fans tramite i canali social. Nelle ultime ore i follower si sono preoccupati moltissimo per la ragazza, che li ha saputi conquistare con la sua bravura e la sua risata. Lei è stata la prima ballerina donna a vincere Amici di Maria De Filippi e non a caso. La giovane ha raccontato la sua infanzia, ha messo in luce il suo essere vittima di bullismo, dovuto alla sua timidezza e al suo carattere riservato. Una timidezza evidente dal suo modo di fare ma che scompare quando sale sul palco.

Giulia Stabile quando balla diventa un animale da palcoscenico. Espressiva, dinamica, bellissima, è impossibile non notarla. ma la sua risata genuina ha conquistato anche la stessa Maria De Filippi, che ha voluto dare un seguito alla sua esperienza sul piccolo schermo. E’ evidente che, nel mondo dello spettacolo fatto di molte luci e altrettante ombre e finzioni, la presentatrice sia alla ricerca di persone vere e genuine da mettere in risalto. La ballerina sembra proprio rientrare in quelle caratteristiche che la regina di Mediaset cerca. Così, le ha dato il posto di professionista ad Amici. ( continua dopo la foto)

Non solo, Maria De Filippi spinge Giulia Stabile anche come piccola presentatrice in erba, facendole fare spesso degli annunci e portandola nel mondo di Tu si que vales, dove è diventata una presenza fissa. Ma se col microfono in mano la ragazza è carina e divertente, è sempre con le scarpette da ballo che diventa una vera e propria show girl. Così, immaginarla lontana dal suo mondo è impensabile. Proprio per questo alla notizia del suo infortunio i telespettatori si sono preoccupati molti. L’hanno vista crescere, l’hanno aiutata a vincere, e adesso vogliono vederla continuare a ballare.

Probabilmente però nelle prossime dirette non la vedremo. Giulia Stabile deve stare attenta al suo corpo se vuole continuare questa carriera. Un infortunio di troppo, e il ballo per lei potrebbe diventare esclusivamente un lontano ricordo. Fortunatamente non è questo il caso. La ballerina ha voluto rassicurare il suo pubblico dicendo che si tratta soltanto di un problema leggero e che con l’aiuto dei medici probabilmente si rimetterà in sesto nel giro di una settimana. Ha pubblicato una fotografia sui social che la ritrae proprio insieme al dottore, sorridente e pronta a fare il possibile per tornare sul palco.

“Ho fatto un danno e mi sono fatta una piccola lesione ma abbiamo già iniziato con le cure e mi sono fermata. In una settimana il fisioterapista mi rimetterà in piedi e ricomincerò subito, non è successo nulla state tranquilli”. Sono queste le parole che Giulia Stabile ha condiviso con i suoi follower. Nello scatto la vediamo insieme al dottore e a uno scheletro. Intanto siamo sicuri che la famiglia di Amici le sta molto vicino e anche il suo fidanzato, Sangiovanni. A breve lo vedremo per la prima volta sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo, ma troverà il tempo per supportare la sua bella e gioiosa ragazza.

E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Dramma ad Amici, Addio Giulia Stabile, “E’ successa una cosa grave”, Maria de Filippi distrutta. Ecco cosa è avvenuto proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.