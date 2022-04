Dramma ad Amici, assurdo incidente sul set, la famosa prof ha sbattuto la testa, trauma cranico e coma. Cos’è successo

La notizia ha sconvolto tutto il team di Amici: l’ex prof ha avuto un trauma cranico sul set che l’ha portata al coma. Ecco di chi si tratta e come sta oggi.

La notizia è una di quelle inaspettate, che hanno sconvolto tutti. Il grave trauma cranico ha portato la ex prof di Amici persino al coma, e così lo sconvolgente racconto ha fatto rapidamente il giro del web, disseminando molta preoccupazione. Ecco come sta oggi l’ex professoressa.

‘Amici’ è indubbiamente il talent di Canale 5 che più ha fatto successo, soprattutto tra i giovanissimi. Negli anni, il programma – che prima si chiamava “Saranno Famosi” – è diventato sempre più rilevante anche all’interno della scena musicale, tanto da lanciare molti cantanti divenuti poi famosi in ambito nazionale e non solo. Ne sono un esempio Emma, Alessandra Amoroso, Marco Carta, Annalisa, i The Kolors, Valerio Scanu, Moreno, e tanti altri ancora.

Merito (anche) dell’impianto pedagogico del talent/reality, nel quale si può assistere ai professori che insegnano ai propri alunni per la prima volta in tv, seguendo i propri preferiti nei loro progressi. Va da sé che il ruolo dei professori all’interno del programma di Canale 5 è essenziale ed anche il loro rapporto con i propri studenti. Professori, studenti e tutto il team del ‘dietro le quinte’ di Amici formano così ogni anno una vera e propria famiglia.

Proprio per questo la notizia sconvolgente diffusa sul web aveva sconvolto tutti: una nota ex professoressa di Amici ha avuto un brutto incidente su un set cinematografico. L’episodio risale al 2016, quando la professoressa era impegnata nelle riprese. Stiamo parlando di Fioretta Mari, sulla quale in queste ore circolano molte notizie riguardo il suo attuale stato di salute.

Fioretta Mari, come sta oggi

L’incidente era stato spaventoso, degno dei migliori film horror. Sul set di produzione del film ‘Al Posto Tuo‘ con Luca Argentero e Stefano Fresi, l’ex professoressa di Amici era caduta in una botola aperta ma coperta da un telo che la nascondeva. Il salto è stato di qualche metro ed infatti Fioretta ne ha subìto le conseguenze: per lei è scattato il ricovero immediato in ospedale dove le è stato riscontrato un trauma cranico.

Addirittura la Mari è entrata in come a causa della forte botta sulla testa, ma ne è fortunatamente uscita nel giro di poche ore. Tutto è bene quel che finisce bene: oggi Fioretta si è del tutto ripresa e il ricordo di quell’incidente è, per fortuna, ormai lontano. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

