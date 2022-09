Dramma ad Amici, Il cantante famosissimo è stato ricoverato d’urgenza in ospedale per il covid

Uno degli ex cantanti di Amici è stato ricoverato in ospedale e ha pubblicato uno scatto che ha fatto preoccupare moltissimo i suoi follower. Stiamo parlando di Pasqualino Maione, che ha preso parte alla scuola per giovani talenti di Maria De Filippi nel 2007. L’edizione venne vinta da Marco Carta, ma lui riuscì comunque a qualificarsi come terzo classificato. Il ragazzo veniva dalla Germania ma si era successivamente trasferito a Cicciano, nella provincia di Napoli, dove viveva insieme ai genitori e al fratello. La sua passione per la musica si era sviluppata sin da bambino, al punto di portarlo subito nella televisione italiana.

Ad Amici di Maria De Filippi Pasqualino Maione riscosse moltissimo successo, non soltanto per la sua bravura nel canto, ma anche per altre qualità. La sua bellezza fece innamorare moltissime giovani telespettatrici dello show e in molti lo paragonarono a Ricky Martin per i tratti del viso. Non solo, anche la sua simpatia intervenne a renderlo uno dei personaggi preferiti. Il pubblico infatti ricorderà ancora le sue imitazioni di personaggi famosi e anche dei temuti professori della scuola per giovani talenti. Dopo la fine della sua esperienza, però, sembra che la sua musica sia stata dimenticata.

Pasqualino Maione continua a cantare e ha deciso di dedicarsi anche al suo corpo. Su Instagram infatti sfoggia degli addominali scolpiti che vengono sempre commentati con entusiasmo dalle sue innumerevoli follower. Dopo Amici il ragazzo ha avuto anche un’altra esperienza televisiva, a Domenica In, ma anche in quel caso non è stato notato dal grande pubblico. Nonostante questo non demorde e continua a pubblicare i suoi singoli, nella speranza che uno di questi possa prima o poi portargli il successo. Ma oggi si parla di lui solo in relazione al problema di salute che ha voluto condividere sui social.

Pasqualino Maione è stato ricoverato in ospedale a causa della malattia che ha spaventato e fermato il mondo intero: il Covid-19. Nonostante il virus sia diventato meno aggressivo, c’è ancora chi risulta particolarmente sensibile e lo prende in forma grave. Tra questi, proprio l’ex cantante di Amici che ha deciso di scriverne su Instagram, dove ha pubblicato uno scatto che riprende il suo braccio con la flebo. L’uomo ha accompagnato la fotografia con dei consigli per i suoi giovani follower. In particolare, ha detto loro di non prendere sottogamba questa malattia che potrebbe risultare più pericolosa del previsto.

“Non amo parlare molto della mia vita privata, uso i social per divertimento e soprattutto per lavoro, ma in questo caso volevo dirvi una cosa importante. State molto attenti a questo maledettissimo Covid, io l’avevo sottovalutato, ma da dieci giorni sto passando l’inferno. Attenti ragazzi, davvero. Un abbraccio a tutti voi”. Sono stati moltissimi i commenti d’affetto per l’ex concorrente di Amici: ‘Noo, mi dispiace troppo’; ‘Sei nelle nostre preghiere’; ‘Torna più forte di prima’. Speriamo tutti che Pasqualino Maione si riprenda presto e che torni a vivere liberamente come tutti stiamo riprendendo a fare, convivendo con la presenza di questo virus.

Per restare aggiornato Continua a leggere altre notizie su Piudonna.it e dal tuo cellulare su Facebook, Instagram e Google News

Dramma ad Amici, Il cantante famosissimo è stato ricoverato d’urgenza in ospedale per il covid scritto su Più Donna da Maria Costanzo.