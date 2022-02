Dramma ad Amici, ragazze drogate per prestazioni, famoso insegnante nei guai. Maria de Filippi distrutta. Cosa succede

L’ex allenatore di Amici, Marco Castellano, è stato condannato a otto anni di prigione per violenze sulle donne. Prima di approdare nella famosissima scuola per giovani talenti di Maria De Filippi, l’uomo era un personal trainer nel quartiere Portuense a Roma. E’ nel suo ufficio che si consumavano le violenze, probabilmente a carico delle sue clienti. L’uomo metteva di nascosto dei narcotici nel loro caffè, per poi abusare sessualmente di loro. Non solo, riprendeva l’atto tramite una videocamera e minacciava le vittime di diffondere i video, nel caso in cui si fossero ribellate.

Marco Castellano drogava, violentava e minacciava molte donne che avevano la sfortuna di entrare nel suo ufficio. Oggi è stato condannato per tre casi di violenza dimostrati tra il 2016 e il 2018, ma era stato già arrestato per la gestione di un giro di prostituzione. Insomma, un elemento molto discutibile che era riuscito a inserirsi nella scuola di Amici di Maria De Filippi. L’ultimo anno di apparizione nella trasmissione Mediaset è stato il 2009, stagione che ha lanciato sul piccolo schermo due rinomati artisti che ancora oggi sono molto famosi: Stefano De Martino ed Emma Marrone.

Tutti ricordiamo la loro storia d’amore e soprattutto come questa sia finita, con il ballerino che si è perdutamente innamorato di Belen Rodriguez. Oggi la loro storia appassiona ancora tutti noi, con alti e bassi e andate e ritorno che non ci possono non far sognare. Ma bando al romanticismo, Stefano De Martino è diventato anche un volto di punta della Rai, dove conduce Stasera tutto è possibile e dove quest’anno ha potuto produrre un programma tutto suo, Bar Stella. Insomma, una bella carriera per l’allievo di Amici, che dall’anno scorso è ritornato anche nella scuola in qualità di giudice.

Emma Marrone invece è una cantante affermata, attiva femminista e fervente sostenitrice della body positivity. Quest’anno l’abbiamo vista ancora una volta sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo, per la gioia di Maria De Filippi che guarda con orgoglio i suoi ragazzi fare strada nel mondo dello spettacolo. Tutti giovani che sono partiti dalla scuola di Amici, dove hanno dovuto subire i giudizi spesso crudeli dei professori, dove hanno dovuto seguire tantissime lezioni anche non pertinenti alla loro materia, dove hanno dovuto allenarsi per mantenere il fisico in forma.

Era questo il ruolo di Marco Castellano ad Amici di Maria De Filippi. “Sono il segreto del successo dei ragazzi di Amici” affermava l’allenatore, che ogni mattina si prendeva cura degli allievi per allenare i loro giovani corpi. Fortunatamente, non ci sono denunce che riguardano violenze da lui perpetuate nella trasmissione di Maria De Filippi. Ma sapere che nella famosa scuola c’era un uomo così pericoloso lascia tutti noi senza parole. Ogni giorno seguiamo gli studenti mentre si impegnano a raggiungere i loro obiettivi, e siamo diventati protettivi nei loro confronti.

