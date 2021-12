Dramma al GF Vip, Katia Cacciata. Parole imperdonabili: “Paralitico e donna di malaffare”. Ora è troppo, arriva la squalifica

“Che orrore!”: Katia Ricciarelli nella bufera, gesto imperdonabile. È andato in scena uno spettacolo orribile con Katia Ricciarelli protagonista. La soprano finisce nella bufera… Katia Ricciarelli ci ricasca e senza stile: stavolta il suo gesto è imperdonabile. Cosa sta succedendo in queste ore alla concorrente del Grande Fratello Vip?

È successo tutto ieri sera e ha scatenato una bufera mai vista prima d’ora. La soprano, regina della casa del GF Vip, perde la corona e cade impietosamente con gesti e parole davvero sopra le righe. La litigata contro le principesse Selassié è stata furibonda con insulti a non finire. Tutto si è scatenato per difendere l’amica Manila Nazzaro che era stata accusata da Clarissa e Francesca con un post di essere falsa.

Manila non ha digerito la cosa ed è esplosa contro le sorelle di Carissa, ancora in casa. Katia Ricciarelli l’ha seguita a ruota per asfaltarle completamente, ma a questo ci eravamo già parzialmente abituati. La soprano non tollera le principessine ma per quieto vivere avevano imparato a trattarsi almeno con rispetto. All’improvviso la soprano ha ignorato completamente il rispetto e il decoro e ha esagerato.

Katia Ricciarelli fuori di sé: “Pu***ana” e il gesto deplorevole

Katia Ricciarelli è partita con insulti irripetibili, ma imprigionati per sempre nei video del GF Vip. In più ha fatto anche il gesto dell’ombrello che i fan sui social hanno incriminato subito senza pietà. Tutto contro le principesse Selassié che invece sono amatissime dal pubblico. La Ricciarelli finisce nella bufera e gli utenti sui social gridano “Che orrore”. In molti cominciano a volerla fuori dalla porta rossa, perciò se Katia finisse prossimamente al televoto, rischierebbe davvero grosso dopo questo exploit imperdonabile.

Quella di Katia Ricciarelli potrebbe essere l’ennesima gaffe. Ora, secondo i beninformati, potrebbe arrivare una sonora squalifica. Ma andiamo per gradi e raccontiamo quello che è accaduto. Tra l’altro non è la prima volta che la Ricciarelli si rende protagonista di gaffe al Grande Fratello Vip, che sono passate in sordina senza alcun ricorso alla squalifica (cosa che, invece, negli scorsi anni era abbastanza frequente).

La Ricciarelli, all’interno del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ha avuto il compito di realizzare il coro natalizio con un risultato soddisfacente, visti i limiti canori di alcuni dei concorrenti. A un certo punto, la soprano ha detto: “Siete più belli in piedi“, riferendosi a Soleil Sorge e Nathaly Caldonazzo sedute vicino a Manuel Bortuzzo (che è sulla sedia a rotelle). Un grande momento di imbarazzo. Gelo totale.

Anche Davide Silvestri si è cimentato nell’opera canora guidata da Katia Ricciarelli, che si è resa protagonista di un’altra gaffe quando gli ha dato del “paralitico”. Silvestri è rimasto fermo per un brutto mal di schiena ed ha perso una partita a biliardo per l’impossibilità di muoversi. Adesso la Rete chiede la squalifica di Katia. “Abbiamo pensato di mandare una carezza, un abbraccio a tutti voi che ci seguite, ma soprattutto alle nostre famiglie“, ha detto Manila Nazzaro che è tornata a fare la conduttrice all’improvviso. Ma Valeria Marini, primadonna del Bagaglino, ha voluto aggiungere: “Siamo qui per condividere con voi un momento speciale“. Dopo queste premesse, per i concorrenti del Grande Fratello Vip è arrivato il momento di esibirsi. Alla fine del coro natalizio hanno esclamato: “Buon Natale a tutti!”.

