Dramma al GF Vip: “Lulù è impazzita, ecco cosa ha fatto per incastrare Manuel” Tutta la Casa sotto choc

Manuel Bortuzzo ha dormito con Aldo Montano o con Lulù Selassié? I fan del GF Vip 6 si sono svegliati con questa domanda nella testa soprattutto perché ieri sera è stato lo stesso Alfonso Signorini a domandarlo ai diretti interessati. In puntata, Lulù se l’era cavata con ironia dicendo che avrebbero fatto dei turni lei e Aldo per dormire con Manuel.

Quest’ultimo in confessionale è stato ben più chiaro e deciso: vuole tornare a dormire con Montano. Non vuole perdere quelle abitudini che hanno costruito insieme nei primi giorni, le chiacchierate e le confidenze notturne di cui evidentemente in questi giorni ha sentito la mancanza. Le coccole di Lulù non sono riuscite ad avere la meglio, per ora vince l’amicizia per Manuel. Ma sarà andata davvero così?

GF Vip, Lulù non vuole mollare il posto e incastra Manuel

Eh no, perché Lulù non vuole mollare il posto. Nonostante quel letto sia di Aldo Montano, c’è anche il body del figlio appeso sulla testata, la Selassié non ne vuole sapere. Stanotte è riuscita nel suo intento, architettando un piano che ha fatto venire i brividi a molti sul Web. Stando ai racconti degli spettatori notturni, Manuel ha detto a Lulù che avrebbe dormito con Aldo e lei non avrebbe battuto ciglio inizialmente. La sua unica richiesta è stata di fare due chiacchiere a letto insieme prima di lasciare il posto. Bortuzzo ha accettato, ma a quanto pare era una trappola!

Quando Manuel si è alzato per andare a fumare in giardino, Lulù ha fatto finta di dormire. Manuel e Aldo sono tornati in camera ma la principessa non si è alzata. Manuel provava a svegliarla ma niente, alla fine Lulù ha detto di stare male. Anche il confessionale ha provato a far valere i patti presi prima: hanno chiamato Lulù, che però non si alzava.

Insomma, chi ha visto la diretta ha avuto la sensazione che la principessa – sì, sono davvero principesse – non volesse lasciare il posto per paura di perderlo. Lulù è riuscita a convincere tutti del suo malessere, Aldo è andato a dormire sul divano e Manuel era lì con lui a chiacchierare. In confessionale però Lulù è dovuta andare quando hanno chiamato le tre sorelle, ma ha lasciato una borsa sul letto per tenere il posto.

GF Vip, la casa preoccupata per Aldo dopo l’inganno di Lulù

Nel frattempo molti si sono preoccupati per Aldo perché ha un problema all’anca per il quale dovrà operarsi e quindi non gli avrebbe fatto bene dormire sul divano. Quando le sorelle sono uscite dal confessionale, Sophie ha chiesto a Lulù “Ma tu dormi con Manuel?” e lei pare abbia risposto “Eh, certo”. Non è finita qui, perché Manuel e Aldo sono rimasti soli in giardino a chiacchierare, come avrebbero fatto nel loro letto, e Lulù è uscita con lo spazzolino in mano perché voleva vedere dove fosse Bortuzzo e con chi.

Alla fine quindi Lulù ha dormito con Manuel al GF Vip e Aldo pare abbia trovato un letto grazie a Clarissa, Sophie e Jessica. Le tre si sono proposte di dormire in tre in un letto, lasciando il posto con Gianmaria. Alla fine però c’era un posto con Giucas e Aldo ha dormito lì. Un piano, quello della Selassié, che sembra ben studiato e pensato e che ha scatenato i social: molti pensano che non sia un comportamento corretto. Come andrà a finire stanotte?

