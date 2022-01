dramma-al-grande-fratello-vip,-aldo-montano-assente-dallo-studio:-“e’-successa-una-cosa-brutta”.-fan-in-ansia

Aldo Montano è stato assente al Grande Fratello Vip 6 ieri sera. Qualcuno avrà notato che lo schermitore non occupava nessuna delle sedie rosse in studio riservate agli ex concorrenti. Un parterre che si allarga sempre di più, visto che sono passati quasi quattro mesi dall’inizio del gioco. Di sicuro alcuni si saranno chiesti perché Montano non era in studio e le risposte sono arrivate direttamente da lui. Ha saltato già una o più puntate perché era in Russia con la moglie Olga, ma ieri sera il motivo è un altro perché la famiglia è rientrata in Italia.

Così come Sonia Bruganelli è tornata in studio, sebbene non sia stata accolta con molto calore dal pubblico di Twitter, la stessa cosa non è successa per Aldo. Il motivo? Con dei video pubblicati tra le storie di Instagram, Montano ha spiegato che avrebbe voluto passare la serata con il GF Vip ma non ha potuto essere in studio e il motivo è facilmente intuibile. Ormai appena si nota un’assenza in studio, oppure una presenza in collegamento, si pensa subito al Covid. Non è sbagliato pensarlo anche in questo caso, nonostante non riguardi strettamente l’ex concorrente.

Aldo Montano è assente perché sua moglie Olga ha il Covid. Dunque non è lui che ha ricevuto l’esito del tampone positivo, il suo per ora è negativo ed è per questo che al momento marito e moglie sono separati. Adesso Montano dovrà osservare un periodo di quarantena: “Purtroppo non sarò in puntata stasera con tutti voi. Mia moglie ha il Covid, quindi io sono separato da lei e devo rispettare dieci giorni di quarantena. Sperando che non arrivi anche a me”

Così ha scritto Montano prima della puntata. Spera di poter tornare in studio il prima possibile e ha promesso ai fan di tenere tutti informati sulle sue condizioni di salute. Ora come ora, quindi, Aldo Montano non è positivo al Covid ma è in isolamento perché lo è sua moglie Olga, e naturalmente lui è un contatto stretto. L’ex concorrente ha anche mostrato il suo nuovo taglio di capelli su Instagram e spera di poterlo sfoggiare al più presto anche in studio.

Intanto ieri sera al Grande Fratello protagonista è stato anche il suo amico Manuel, che ha avuto un confronto con Soleil. Anche in questa occasione, pur a distanza Montano a continuato a sostenerlo e ad appoggiare i suoi atteggiamenti. Anche ad Aldo infatti nella casa, non era mai piaciuta la Sorge e il suo atteggiamento con gli altri coinquilini. Speriamo quindi che quanto prima la moglie si negativizzi e che Aldo possa tornare ad essere protagonista in studio.

L’articolo Dramma Al Grande Fratello Vip, Aldo Montano assente dallo studio: “E’ successa una cosa brutta”. Fan in ansia proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.