Dramma Albano Carrisi. Fatto fuori dalla serata Mediaset di Capodanno. “E’ successa una cosa molto brutta”

«Ebbene sì, il maledetto virus Covid mi ha colpito». Con un video social AlBano ha annunciato di essere positivo, rassicurando i fan: «Sto benissimo, ma non so come sia successo». Avrebbe dovuto partecipare allo show di Capodanno che andrà in onda su Canale 5, ma sarà costretto a dare forfait. Adesso è in isolamento a casa in buone condizioni: «Ho fatto tre volte il vaccino e mi sono attenuto a tutti i protocolli, eppure mi sono preso il virus».

«State attenti, colpisce tutti, anche i no vax. È questa la grande amara verità. Buon anno a tutti quanti, buon tutto sempre, alla fine vinceremo noi, sicuramente» ha aggiunto Albano. «Sono qui, devo combattere questo braccio di ferro con questo maledetto che è invisibile ma colpisce, è il nemico più importante, più squallido che rappresenta un pò il nemico della terza guerra mondiale – il racconto del cantante -.

Finirà, perché tutto passa: gli ho già preparato il funerale, la bara l’ho comprata, si chiama coronavirus, ho messo la data di nascita, aspetto la benedetta data di morte». Insomma Albano è fiducioso che tutto finirà presto come racconta nel video che postato sul suo profilo ) lo potete vedere in fondo all’articolo) anche se purtroppo non potrà essere presente alla notte di Capodanno che avrebbe dovuto condurre insieme a Federica Panicucci.

AlBano positivo al Covid

Il cantante ha raccontato di essere asintomatico: «Se non avessi fatto un tampone non avrei mai saputo di avere il Covid – ammette AlBano a “AdnKronos” -. Ho fatto il tampone per partecipare alla notte di Capodanno di Canale 5 dove dovevo cantare e presentare il programma di Mediaset e solo allora mi sono accorto di essere positivo. Ora sono in isolamento nella mia casa a Cellino San Marco».

«Non ho idea di come possa essermelo preso – le parole di Albano -, sono stato a Barcellona dove per la Fondazione Montserrat Caballé ho fatto un concerto nella Cattedrale Santa Maria del Mar e poi sono stato a Zagabria cinque giorni dove ho passato il Natale con mia figlia dopo 20 anni» ha concluso. Il cantante ha aggiunto che la compagna Loredana Lecciso è risultata negativa al tampone molecolare, così come il resto dei suoi familiari.

