Dramma Albano Carrisi: “Ho scoperto un tumore e Romina ha fatto una cosa tremenda. Ecco la verità”. Fan sotto choc

Il tumore è la malattia del secolo e spesso ne sono vittima anche i nostri personaggi preferiti. Albano Carrisi ne è stato vittima molti anni fa, quando la sua vita era ancora legata a quella di Romina Power. In un’intervista ha voluto raccontare il periodo della scoperta del male che imperversava nel suo corpo. Il cantante è molto sensibile a questo tema e ha pregato i suoi fans di fare dei controlli periodici. Perché, in caso di tumori, è molto meglio prevenire che curare. Facendo delle specifiche visite è possibile scoprire la malattia quando questa è ancora in uno stato iniziale e quindi più semplice da debellare.

Albano Carrisi non avrebbe mai pensato di avere un tumore. La visita che gli ha permesso di combattere al meglio la malattia è avvenuta grazie a un suo amico. “Il merito è di un mio amico, Valentino. Ci conosciamo dalla fine del 1962, lui faceva il cuoco nel ristorante in cui io facevo il cameriere. Le nostre strade si sono divise, io sono diventato un cantante e lui ha fatto carriera in Polizia, è entrato nell’Antimafia. Quando fu di mia figlia (Ylenie, scomparsa misteriosamente a New Orleans nel 1993) era nella squadra che seguì il caso dall’Italia” ha raccontato il cantante.

Un incontro fortuito proprio con Valentino ha portato Albano Carrisi a sottoporsi a una visita di controllo. Visita che probabilmente gli ha salvato la vita. “Ho incontrato Valentino quando lui era appena guarito da un tumore alla prostata. Per lui la situazione è stata molto complicata, visto che aveva scoperto di essere malato quando la malattia era già molto avanzata. Così, mi ha consigliato di fare una visita di prevenzione”. Ascoltando le parole del suo amico, che aveva passato un periodo tremendo combattendo il suo tumore, il famoso cantante ha deciso di controllarsi.

L’esito della visita fu proprio quello temuto: Albano Carrisi aveva lo stesso tumore di Valentino, quello alla prostata. Ma, a differenza del suo amico, la malattia era ancora in uno stadio iniziale. Per questo il cantante è convinto che quell’incontro sia stato opera del destino. Probabilmente, non avrebbe mai pensato di doversi sottoporre a un controllo per il tumore. Tutti sanno benissimo che questa malattia esiste, ma nessuno pensa che possa capitare proprio a lui. Il cantante di Cellino San Marco ha potuto subito iniziare i trattamenti per la guarigione, debellando ben presto il suo male.

Era il 2011 e in quel periodo si era da poco lasciato con Romina Power. Il loro rapporto era molto difficile e la scoperta del tumore non gli ha permesso di stare accanto a quella che è stata la donna della sua vita. Albano Carrisi ha dovuto mettere in primo piano se stesso e la sua salute. Quindi, dopo le dovute terapie, si è sottoposto a un intervento chirurgico, che fortunatamente è andato per il meglio.

Il tumore è stato completamente eliminato e il cantante ha potuto riprendere in mano la sua vita, sotto tutti i punti di vista. Oggi ha una nuova famiglia e la sua carriera in televisione è sempre brillante.

