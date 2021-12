Dramma Alberto Matano, arriva lo stop a La Vita in diretta. Ecco da cosa viene sostituita. “Decisione vertici Rai”

La “quarantena” di Alberto Matano sta per finire. Il conduttore, attualmente in auto-isolamento dopo un contatto indiretto con un positivo al Covid, tornerà regolarmente alla guida de La Vita in Diretta da martedì 21 dicembre. Lo ha annunciato lui stesso, intervenendo nell’odierno segmento di Domenica In dedicato a Ballando con le Stelle.

Proprio nella finalissima del dance show di Rai1, tenutasi ieri sera, il giornalista non era apparso in studio nella sua postazione di opinionista. E il motivo era stato spiegato in diretta. Collegandosi da casa, il conduttore aveva precisato di essersi sottoposto a una “quarantena” in via precauzionale. I test effettuati nelle ultime ore hanno però scongiurato il rischio di un suo contagio e così Matano potrà tornare in tv al più presto, secondo le indicazioni del medico.

“Sto benissimo, è tutto a posto. Ho avuto un contatto indiretto con una persona poi risultata positiva e quindi per responsabilità mi sono messo in isolamento. Però martedì saremo in onda“, ha comunicato il giornalista in diretta con Mara Venier. Matano ha poi spiegato il perché non sarà in onda già domani (quando su Canale 5 debutterà Pomeriggio 5 News con Simona Branchetti), anche in termini televisivi.

“Lunedì c’è uno speciale del Tg1 sul Quirinale. Avremmo avuto solo una breve anteprima di 15 minuti. Ci saremo martedì. E’ tutto a posto, è solo una forma di precauzione (…) però questo vuol dire che dobbiamo stare molto attenti. Mi è dispiaciuto non essere con gli amici ieri sera a Ballando, ma è stato giusto così“

ha aggiunto il conduttore de La Vita in Diretta. La notizia della sua negatività al virus e del suo ritorno è stata accolta con gioia dall’amica e collega Mara Venier, che mercoledì sarà ospite del programma pomeridiano di Rai1 assieme al cantante Shel Shapiro.

Il giornalista ha quindi spiegato quindi che oggi pomeriggio non sarebbe andata comunque in onda La Vita in Diretta. A quanto ci risulta negli ambienti Rai si era inizialmente pensato che a coprire i trenta minuti che dovrebbero rimanere a disposizione della rete dopo la diretta dal Quirinale sarebbe potuta essere Serena Bortone con la squadra di Oggi è un altro giorno. Alla fine invece la scelta sarebbe ricaduta su un ulteriore allungamento dello speciale Tg1, che come spesso accade sarebbe potuto terminare con alcuni minuti di ritardo rispetto a quanto inizialmente previsto, riducendo di fatto a una manciata di minuti lo spazio supplementare di Oggi è un altro giorno.

Da martedì Rai 1 tornerà quindi alla sua programmazione abituale che proseguirà fino a giovedì: per la giornata di venerdì 24 dicembre, vigilia di Natale, è invece prevista la sola messa in onda dei programmi della mattina, mentre al pomeriggio insieme a Il paradiso delle signore andranno in onda il film Belle & Sebastien e l’appuntamento dall’Antoniano dal titolo L’attesa.

