Dramma Alessia Marcuzzi: Ecco perché non la vedremo più in tv. “E’ successa una cosa brutta”. Fan sotto choc

Alessia Marcuzzi ha svelato ai suoi follower come passa il suo tempo da quando è lontana dal mondo del piccolo schermo. L’ultima stagione televisiva è giunta la notizia che nessuno si aspettava: la show girl interrompeva infatti il suo contratto con la Mediaset. Negli ultimi anni l’abbiamo vista come conduttrice di Le Iene e di Temptation Island nella sua versione Vip. Ma la presentatrice ha deciso di prendersi una pausa e di riprendere il suo posto solo quando avesse trovato l’incarico giusto. Così, adesso sono in molti ad immaginarla a casa nel dolce far niente e si chiedono se lei ne sia felice.

Dopo tanti anni di carriera restare senza lavoro deve essere dura. La noia e la quotidianità intervengono ben presto a farti desiderare un nuovo lavoro. Ma quello che non tutti sanno è che Alessia Marcuzzi non è certo rimasta con le mani in mano. Già durante gli anni del piccolo schermo ha iniziato una carriera parallela come imprenditrice. E’ questo quello che ha spiegato ai suoi follower quando martedì sera ha deciso di rispondere alle loro domande tramite le stories di Instagram. “Fermarti dal lavoro dopo tanto tempo non ti pesa? La tua giornata come la gestisci?”.

“Sono molto serena. Lavoro comunque per le mie aziende. Ho un gruppo di persone fantastiche che lavorano con me e che stimolano ogni giorno la mia creatività. E poi ho più tempo per la mia famiglia, i miei amici e le mie passioni” ha risposto Alessia Marcuzzi che ha avviato ben due società. La prima si chiama Luce Beauty ed è un brand di cosmetici. Un’attività in cui si stanno lanciando moltissime donne dello spettacolo, partendo da Jennifer Lopez e Rihanna, arrivando a Michelle Hunziker. Tutti i prodotti sono realizzati con una percentuale di ingredienti di origine naturale, maggiori del 98%, e sono testati scientificamente.

La seconda si chiama Marks & Angels ed è invece un marchio di borse artigianali. Dalla bellezza alla moda, Alessia Marcuzzi ha deciso di non lasciarsi sfuggire nulla. E non finisce qui: la presentatrice tiene anche un suo blog in cui fornisce alle lettrici consigli di bellezza, moda e viaggi. Si chiama La Pinella ed è il suo sito personale. Insomma, la bella bionda non sta di certo con le mani in mano. Anche se siamo sicuri che prima o poi vorrà ritornare a calcare le scene. Il mondo dello spettacolo è fatto di moltissime luci, applausi, lustrini, ed è veramente difficile rinunciarvi.

E’ da vedere quale sarà l’incarico che riporterà Alessia Marcuzzi sul piccolo schermo. Il suo desiderio sarebbe quello di tornare sul palco dell’Ariston a condurre il Festival di Sanremo. E già alcune voce mormorano che potrebbe esserci proprio lei ad accompagnare Amadeus in questa sua terza edizione come direttore artistica. Probabilmente, Fiorello non sarà più al suo fianco e sono moltissimi i nomi in lizza per riempire un palco così difficile. Attualmente non c’è ancora nulla di definitivo. Ma purtroppo è arrivata da poco la notizia che la Marcuzzi non vedrà realizzato il suo desiderio perchè la Rai ha deciso di puntare su altri volti. Insomma uno smacco per la Marcuzzi che si vedrà costretta a restare ancora lontana dalla tv tanto da far pensare che questa possa essere una scelta definitiva.

