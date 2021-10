Dramma Ambra Angiolini, Allegri l’ha tradita con una dama di Uomini e Donne. La bomba di Signorini sconvolge tutti. Chi è

E’ finita la storia d’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. A darne notizia è il settimanale Chi di Alfonso Signorini. Questa relazione durava ormai da quattro anni e la famosa attrice aveva anche lasciato Brescia per trasferirsi a Milano, insieme all’allenatore della Juventus. Ma non tutto è andato come previsto. E’ da un po’ di tempo che si rincorrevano pettegolezzi su un loro allontanamento. Da un lato, la donna non ha preso parte al matrimonio della figlia di lui, Valentina. Un’assenza che non era passata inosservata e che aveva dato origine ai gossip sulla rottura.

Dall’altro lato, Ambra Angiolini era stata la prima a difendere il suo compagno, quando Massimiliano Allegri era stato attaccato sui social network. In quell’occasione l’allenatore era stato insultato dai suoi stessi tifosi. In particolare, uno di questi si era rivolto direttamente all’attrice: “Ma come fai a toccare uno viscido come Allegri?” le avevano domandato. La sua risposta è arrivata puntuale e pungente. Era molto evidente che la donna fosse arrabbiata per gli insulti e pronta a difendere il suo compagno a tutto i costi: “Rispondo solo se tu chiedi alla tua fidanzata com’è toccare uno stronzo”.

Una risposta che all’epoca è diventata virale ed è finita su tutti i giornali di gossip. In molti hanno detto che se l’allenatore non avesse risolto i problemi della sua squadra, ci avrebbe pensato la sua compagna a difenderlo. Questo aveva messo in confusione gli appassionati di gossip. Ma una risposta c’è alle domande dei più curiosi. A quanto pare, il loro allontanamento è stato lento e silenzioso. Tutto sarebbe dovuto a un tradimento di Massimiliano Allegri, scoperto poi dalla sua compagna. Tradimento avuto a quanto pare con un personaggio noto di Canale 5. L’attrice, nonostante la delusione, ha deciso di perdonarlo e di continuare insieme la storia d’amore.

Ma non ha visto la stessa determinazione da parte del suo compagno. Il tradimento era stato soltanto l’incipit di un allontanamento che è avvenuto gradualmente. E che ha portato a una definitiva rottura. Ambra Angiolini, nonostante i suoi tentativi di combattere per la sua relazione, ha dovuto arrendersi. E si è definitivamente lasciata con Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da Chi, sembra che ultimamente l’allenatore della Juventus, di stanza a Torino, abbia fatto ritorno a Milano senza neanche ricordarsi di avvisare la sua compagna.

Un’ennesima dimostrazione che tra i due è finita. L’attrice, volente o nolente, è tornata single. Ambra Angiolini è stata beccata dai paparazzi con uno sguardo triste e malinconico. Questa è stata l’ultima estate passata tra le braccia del suo amore. I due sono stati in barca a Sorrento e sembravano andare d’amore e d’accordo. Ma il tradimento era dietro l’angolo. “Ambra ha aspettato, ha provato a chiarire e capire, ma non c’è stato niente da fare”. Quando un amore finisce, bisogna solo capirlo, rispettarlo, e rimboccarsi le maniche per andare avanti. Speriamo che l’attrice lo faccia al più presto.

