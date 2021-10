Dramma Aurora Ramazzotti, ecco perché non la vedremo più in tv: “E’ successa una cosa brutta”. Fan sotto choc

Brutte notizie per Aurora Ramazzotti che quest’anno era approdata in Mediaset alla conduzione di Mistery Land. Ma, soltanto dopo la messa in onda di due puntate, il programma è stato cancellato dal palinsesto di Italia 1. Nello show la figlia di Michelle Hunziker era accompagnata da Alvin, famosissimo mago. I due, insieme, portavano il pubblico alla scoperta di luoghi e protagonisti di storie che lasciano senza fiato, alla conoscenza dell’ignoto in un mondo di mostri, vampiri, fantasmi e alieni. Un mondo che ha sempre affascinato tantissimo gli italiani. Allora perché la trasmissione è stata annullata?

A quanto pare, Mystery Land non ha convinto i telespettatori. Sarà periodo di tempi cinici in cui non c’è spazio per il sovrannaturale? Improbabile. Basta guardare il successo di Twilight. Gli italiani amano le storie che ci trasportano in un mondo segreto che però si nasconde dietro l’angolo. Evidentemente, ad essere sbagliato è il format. La Mediaset ha preso la drastica decisione di eliminare lo show dopo aver visto i risultati delle prime due puntate in fatto di ascolti. La trasmissione condotta da Aurora Ramazzotti e Alvin ha debuttato il 4 ottobre con uno share del 4%.

Share che si è quasi dimezzato alla seconda puntata, che ha registrato il 2,8%. Insomma, un disastro vero e proprio. La Mediaset è dovuta subito correre al riparo. Ecco come i vertici della rete hanno giustificato questa sconfitta: “Mediaset ritiene che i fenomeni legati all’ignoto e ai misteri – tuttora presenti nella storia, nella mitologia, nell’archeologia e nella scienza – siano molto interessanti per il pubblico di Italia 1. Ma questa prima versione di Mystery Land non si è dimostrata ancora ben focalizzata.” Per questo, a quanto pare, la trasmissione è stata semplicemente rimandata.

“Il programma rientra quindi ai box per una revisione profonda e ritornerà quanto prima in onda su Italia 1 con una nuova formula”. Questo nonostante le puntate siano già state registrate. Il lavoro fatto finora da Aurora Ramazzotti e Alvin insieme alla loro equipe è dunque stato vano. Sicuramente una grande delusione per la ragazza che è dovuta crescere affrontando in continuazione il paragone con sua madre, bella e sempre di successo. Ma la Mediaset rincorre gli ascolti e non può tenere in palinsesto Mystery Land, una trasmissione che andava evidentemente a perdere numeri.

Per il momento, non sappiamo ancora se lo show sarà rimandato o definitivamente annullato. Il portale di Davide Maggio, sempre molto informato sui programmi televisivi, afferma che “non sarebbe prevista nell’immediato una nuova collocazione”. Sicuramente la Mediaset deve avere il tempo di riformulare Mystery Land e trovare il modo di arrivare ai telespettatori. Se non ci riuscisse, probabilmente, la rete sceglierà di puntare su altre strade. E’ ancora da scoprire se Aurora Ramazzotti e Alvin saranno riconfermati alla conduzione, nonostante la nuova formula editoriale.

Che ne pensate? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Dramma Aurora Ramazzotti, ecco perché non la vedremo più in tv: “E’ successa una cosa brutta”. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.