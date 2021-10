dramma-ballando-con-le-stelle,-annuncio-bomba-della-vip-in-gara:-“ho-scoperto-un-tumore”.-milly-carlucci-sotto-choc

Valeria Fabrizi ha raccontato in un’intervista la sua personale guerra contro il tumore, la malattia del secolo. Il cancro può colpire chiunque di noi in qualsiasi momento e più di un personaggio televisivo ha scelto di condividere la sua esperienza con il pubblico italiano. C’è chi lo combatte silenziosamente, per poi rivelare la verità solo una volta sconfitto. Chi invece decide di parlarne sin dal primo momento, per sentire vicino l’amore e l’affetto dei fans e farsi portavoce delle tantissime persone che sono nella sua stessa situazione. Oggi vediamo come lo ha affrontato la famosa attrice.

Valeria Fabrizi è attualmente impegnata a Ballando con le Stelle, lo show Rai del sabato sera di Milly Carlucci che vede vari Vip sfidarsi a colpi di samba e cha cha cha. Ma negli ultimi anni l’abbiamo conosciuta soprattutto come protagonista di Che Dio ci aiuti, fiction Rai che va in onda ormai da molti anni. Proprio durante le riprese ha dovuto affrontare il suo tumore. Nel 2022 i telespettatori sono in attesa della settima stagione. Il successo per lei è arrivato sin da giovane grazie ai fotoromanzi. Ma nel 1954 c’è stata la svolta, quando ha fatto il suo ingresso nel cinema con un piccolo ruolo nel film comico a episodi Ridere! Ridere! Ridere!. ( continua dopo la foto)

Nel 1957 partecipò a Miss Universo, classificandosi quarta. La sua carriera è continuata brillantemente tra cinema teatro e televisione, e anche oltre. Valeria Fabrizi ha pubblicato ben due singoli: “Chi ti stringerà / Se ti accorgerai” e “Un amico / La fidanzata dello strangolatore”. Una vita fatta di successi. Ma come sempre non è tutto oro quel che luccica. Oltre al tumore, la donna ha conosciuto anche molte altre sofferenze. Non tutti sanno che è orfana di guerra, motivo per il quale ha dovuto cavarsela fin da giovane. Non solo, è dal 1988 che il suo compagno di vita (Giovanni Tata Giacobetti) è morto, lasciandola sola.

Fino ad arrivare al tumore che l’ha colpita poco tempo fa. Valeria Fabrizi ha voluto raccontare la sua personale esperienza con la malattia in una intervista a Domenica In. “Capita, ogni tanto un intruso entra nella tua vita. Ho dovuto affrontare questa malattia, l’ho fatto con disinvoltura. Ho detto: ‘ti frego io’. Così, sono andata avanti a lavorare. Ho chiesto di snellire il mio ruolo, per poter lavorare nei giorni prima dell’intervento. Ho lavorato con gioia”. Insomma, l’attrice non si è lasciata abbattere dal male che imperversava nel suo corpo, ma lo ha distrutto non permettendogli di cambiare la sua vita.

Tutto è accaduto proprio mentre era al lavoro con le riprese di Che Dio ci aiuti: “Terminata la lavorazione ho affrontato l’intervento, che è perfettamente riuscito, ma l’essere impegnata mi ha aiutato a fronteggiare la malattia. La mia terapia personale è quella di ignorare il tumore, per me è un intruso che va scacciato via dal mio corpo”. Una forza incredibile quella dimostrata da Valeria Fabrizi, che invece di farsi travolgere dalla paura ha deciso di resistere e di trattare la sua malattia come un essere da ignorare, da scacciare, da eliminare completamente. E ci è riuscita.

