Dramma Ballando con le Stelle, Milly Carlucci stravolta: Addio assurdo all’ultimo minuto. “Brusche divergenze. E’ finita”

Per la prossima edizione di Ballando con le Stelle, che avrà inizio il prossimo 16 ottobre su Rai1, il cast è al completo. Ma sembra che siano nati dei problemi con uno dei concorrenti, Morgan. A divulgare il pettegolezzo, il settimanale Chi di Alfonso Signorini, secondo il quale sarebbe addirittura a rischio la presenza stessa dell’artista. “La sua presenza non è più tanto sicura. Ci sono brusche divergenze sulla presenza e sul contratto di Morgan come concorrente di Ballando con le Stelle 2021”. Ovviamente, per il momento questo è soltanto un pettegolezzo cui non è stata data alcuna ufficialità.

Milly Carlucci e lo staff di Ballando con le Stelle, infatti, non hanno commentato la notizia. Se davvero sono in trattativa con Morgan, scopriremo a breve se riusciranno o meno a trovare un accordo. Intanto, sembra che gli altri artisti siano tutti confermati. La padrona di casa ancora non ha voluto svelare il cast completo, ma si è lasciata andare a qualche spoiler qua e la. Il primo Vip annunciato è stato Albano Carrisi, reduce dall’esperienza a The Voice Senior di Antonella Clerici, dove ha partecipato nei panni di giudice e coach insieme alla figlia avuta con Loredana Lecciso, Jasmine.

Adesso, per il cantante di Cellino San Marco, è giunto il momento di mettersi in gioco anche come ballerino. Siamo molto curiosi di vederlo in pista. A Da noi a ruota libera, poi, Milly Carlucci ha svelato che nel cast di Ballando con le Stelle 2021 ci sarà anche Arisa. Una scelta curiosa, considerando che rappresenta un vero e proprio scambio con Amici di Maria De Filippi. Un professore per un insegnante. Difatti, l’anno scorso la cantante è stata professoressa di canto nella famosa scuola per giovani talenti, in coppia con Lorella Cuccarini, che adesso ha preso il suo posto.

Nuovo professore di ballo, invece, Raimondo Todaro che a Ballando con le Stelle è stato insegnante sin dal primo anno. Uno scambio di personaggi famosi quindi quello che è avvenuto tra Milly Carlucci e Maria De Filippi. Non senza qualche diverbio. Un altro spoiler di Milly Carlucci è avvenuto a Oggi è un altro giorno, dove la presentatrice ha svelato la presenza del cantante Memo Remigi, che farà coppia con la maestra Maria Ermachkova. A Carta Bianca, poi, è stata annunciata la partecipazione del fisico Valerio Rossi Albertini. Ma questo è solamente l’inizio.

Nel cast di Ballando con le Stelle 2021 ci saranno anche Sabrina Salerno, l’attrice Valeria Fabrizi, la cantante Mietta; poi gli sportivi Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, e l’ex calciatore dell’Inter Fabio Galante e il rugbista Alvise Rigo. Infine Bianca Gascoigne, figlia di Paul che abbiamo visto come naufrago a L’Isola dei Famosi, e Federico Lauri, conosciuto come Federico Fashion Style. Un cast che promette molto bene. Confermati alla giuria i terribili cinque: Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

L’articolo Dramma Ballando con le Stelle, Milly Carlucci stravolta: Addio assurdo all’ultimo minuto. “Brusche divergenze. E’ finita” proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.