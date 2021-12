Dramma Barbara D’Urso, scomparsa all’improvviso. Ecco perché non la vedremo più in tv. “E’ successa una cosa brutta”

Da qualche giorno si parla della misteriosa assenza di Barbara D’Urso da Pomeriggio 5: la conduttrice, che solitamente nel pomeriggio teneva compagnia ai suoi telespettatori, è stata sostituita da una collega (Simona Branchetti) apparentemente senza motivo. Dopo così tanti anni di carriera, il pubblico ha trovato strano questo improvviso cambio di programma: l’assenza di Barbarella sul piccolo schermo ha creato molta preoccupazione tra i suoi fan più fedeli.

Visto il periodo, in tantissimi hanno pensato che la causa della ‘scomparsa’ della conduttrice fosse da attribuire al covid: Barbara D’Urso non sarebbe il primo personaggio televisivo a contrarre il virus nonostante tutti i controlli. Queste preoccupanti voci devono essere arrivate anche alla diretta interessata, perchè recentemente la conduttrice ha deciso di prendere parola e spiegare (tramite le sue storie su Instagram) il motivo per cui non è più in televisione.

Barbara D’Urso ha il covid? La risposta ufficiale fa discutere

“Amiche e amici faccio questa storia brevissima perché in moltissimi mi state scrivendo pensando che io abbia il covid”: così inizia la storia di Barbara D’Urso. La conduttrice apparentemente sta bene: parla tranquillamente e sorride cercando di tranquillizzare il suo fedele (e preoccupato) pubblico. “Non ho il Covid, sto benissimo, zero, tutti i tamponi sono negativi, sono piena di vaccini, non ho tosse, non ho febbre, sto una favola”. Il vero motivo per cui la D’Urso non sta più lavorando è, in realtà, un altro.

“Tutti mi chiedete perchè non sono in televisione” continua la donna. “Perchè da 14 anni Pomeriggio 5 ad un certo punto va in vacanza… e anche io”; la D’Urso ha quindi spiegato che, nonostante non ne parli molto per privacy, anche lei ha una famiglia e vuole passare con i suoi parenti le feste. A quanto pare quest’anno Mediaset ha deciso di mandare ancora in onda il programma, ma sostituendo la conduttrice così da farle godere le vacanze. Quello che ha fatto insospettire i fan, ora, è un’altra cosa: nel parlare della giornalista che ha preso il suo posto, Barbara D’Urso non ha mai fatto il suo nome… cosa vorrà dire?

Alcuni voci Mediaset dicono infatti che quedta sostituzione potrebbe essere addirittura definitiva e che barbara D’Urso potrebbe essere spostata alla conduzione di un reality e tolta dal pomeriggio di Canale 5. La conduttrice sarebbe infatti in pole per la conduzione della Pupa e Secchione ( e viceversa). Ora sta da vedere se la D’Urso accetterà questo cambio di rotta o deciderà di lasciare la rete di Berlusconi che pur l’ha ospitata per tantissimi anni.

