Dramma Barbara Palombelli, non ha più pace “Ecco cosa gli hanno fatto in metropolitana” Lei è distrutta: “Un incubo”

Barbara Palombelli ha raccontato in televisione il dramma di suo figlio adottivo che, essendo di colore, può essere vittima di razzismo. Nel 2021 il tema dell’inclusività è molto sentito. Mentre da un lato ci sono politici che inneggiano al Prima l’Italia e fanno di tutto per non accogliere gli extracomunitari, dall’altro lato c’è chi difende l’umanità e il diritto alla vita di tutte le persone del mondo, a prescindere dal colore della loro pelle. I pareri sono molto contrastanti. Proprio per questo, i più tradizionalisti stanno sviluppando troppo spesso un sentimento di odio nei confronti del nero.

La vita degli extracomunitari in Italia non è ancora semplice. Spesso non riescono ad avere un permesso di soggiorno e questo gli impedisce di lavorare a norma. Così, si ritrovano a dover fare i lavori più umili. Li vediamo ai semafori, con i loro fazzolettini, o in spiaggia con le loro bancarelle portatili. Nonostante questo, si ritrovano felici di essere riusciti a sfuggire dall’Africa, posto in cui la loro vita era in pericolo. Poi, ci sono quelli più fortunati, cui viene data una reale possibilità. I ragazzi che sono stati adottati legalmente da una famiglia italiana, come nel caso del figlio di Barbara Palombelli.

La famosa presentatrice televisiva ha avuto quattro figli, di cui tre sono stati adottati. Solo Giorgio è suo figlio naturale. E’ però Francisco il ragazzo che le porta più preoccupazioni, essendo di colore. Nonostante abbia avuto la fortuna di crescere in una famiglia per bene, ricevendo così la giusta educazione e soprattutto un pass per l’ingresso nella società italiana, è comunque soggetto al razzismo divampante che caratterizza le strade della nostra penisola. A detta di Barbara Palombelli, viene guardato con disappunto anche quando prende una semplice metropolitana con episodi anche di insulti. Una situazione che le ha sempre procurato forte disagio.

Al pensiero degli occhi delle persone che guardano suo figlio con disapprovazione soltanto perché nero Barbara Palombelli inorridisce. La conduttrice di Forum, pur essendo una donna molto discreta, ha deciso di svelare tutte le sue emozioni al riguardo. Nel corso di una puntata di Stasera Italia ha raccontato della sua profonda sofferenza ogni volta che Francisco le racconta episodi spiacevoli, legati al razzismo. Non solo, ha spiegato di avere il cuore spezzato per aver cercato di allevare il ragazzo secondo dei forti e saldi principi, con modelli di vita sani e giusti. Che non rispecchiano però la società che lui si trova costretto a vivere.

Quando esce dalla sicurezza della sua casa, Francisco non è più al sicuro e questo Barbara Palombelli lo sa bene. La presentatrice si è ritrovata quindi a dover combattere anche con l’insicurezza che, ovviamente, ha colpito il ragazzo quando gli è stato fatto notare di essere un diverso. Lei ha cercato di spiegargli che, in molti casi, l’uomo di colore è sicuramente superiore all’uomo bianco. Fisicamente ha una resistenza e una forza imparagonabili, che uniti a una giusta istruzione possono diventare pericolose per il bianco, probabilmente geloso. Nonostante le sue rassicurazioni, però, suo figlio ha dovuto ugualmente affrontare tante difficoltà.

