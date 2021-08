Dramma Belen Rodriguez, lasciata da Antonino. Lei distrutta: “Tutto troppo veloce. Ecco Cos’è successo”

Che fine ha fatto Antonino Spinalbese? E’ la domanda che tutti si stanno ponendo da quando il famoso parrucchiere è scomparso dalle stories della sua ancor più famosa compagna, Belen Rodriguez. Sappiamo che la show girl argentina è solita condividere con i suoi follower molti momenti della sua vita quotidiana tramite Instagram. In particolare, la donna ha sempre ripreso con maggiore attenzione i destinatari del suo amore. Così, ci siamo abituati a vedere il padre della sua secondogenita tutti i giorni. A casa, in macchina, al ristorante, non manca mai.

Nel pieno dell’estate Belen Rodriguez ha partorito la sua Luna Marì e finalmente ha potuto concedersi le più che meritate vacanze. Immancabile la presenza della sua famiglia. I Rodriguez sono famosi per stare sempre insieme. In pieno spirito Sud Americano, la loro casa è sempre piena di feste, balli e canti. Oltre alla buona cucina e al buon vino. Insomma, dopo la lunga gravidanza che l’ha affaticata molto per la show girl ritornare in seno alla famiglia ed essere coccolata da loro, tra un bagno in piscina e un karaoke, deve essere stato veramente un toccasana.

Nonostante questo, per un lungo periodo Belen Rodriguez è completamente scomparsa dai social. Atteggiamento molto strano, dal momento che la donna è solita condividere tantissimo con i follower. Si potrebbe pensare che semplicemente abbia voluto prendersi un periodo di pausa e dedicarsi a se stessa, alla piccola Luna Marì e a Santiago. Poi, così come è scomparsa, è tornata. La differenza? La scomparsa di Antonino Spinalbese. L’uomo non compare in nessuna storia della show girl. In ogni video, solo lei che tiene in braccio la bambina.

Che sia già scoppiata la crisi tra i due? Del resto, come lei stessa ha affermato, Belen Rodriguez è rimasta incinta molto presto: “Antonino è stato molto paziente perché sono rimasta incinta presto, mi conosce più da incinta che da non incinta. E la donna in gravidanza cambia tanto nel fisico, nella testa. E poi, nel mio caso, c’era ancora più attenzione e, quindi, più tensione. Non è una passeggiata a 36 anni. Questa volta ho sentito tutta la fatica”. Che la pazienza del suo compagno sia terminata? Se la gravidanza è dura, il post gravidanza può esserlo ancor di più.

E un uomo non innamorato potrebbe voler fuggire dagli ormoni della sua compagna. Impossibile conoscere la verità. L’unica notizia certa è che Belen Rodriguez, abituata a riprendere giorno per giorno il suo innamorato, ad oggi lo sta completamente ignorando. Sicuramente, se si parla di rottura, lo scopriremo presto. Intanto Antonino Spinalbese è tra i candidati a partecipare a Pechino Express proprio insieme al padre della show girl, che sull’argomento ha commentato: “Non lo so, è un bel programma, ma non voglio influenzare le scelte degli altri. Di certo hanno un bellissimo rapporto, ma è una scelta che spetta a loro”.

