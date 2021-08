Dramma Carmen Consoli, perchè la cantante è scomparsa. “E’ successa una cosa brutta”

Carmen Consoli è una delle cantanti e cantautrici italiane che hanno raggiunto grande successo anche a livello internazionale ma, da tempo, pare si siano perse le sue tracce. Che fine ha fatto? Classe 1974, Carmen Consoli è originaria di Catania ed è stata soprannominata nel mondo della musica la “la cantantessa”. Un nomignolo, quest’ultimo, che è nato in seguito ad un errore commesso un tecnico del suono sudafricano che, nel corso delle prove per uno spettacolo, intimò ai presenti di fare silenzio perché la “cantantessa” stava cantando. Alla Consoli questo nomignolo piacque talmente tanto da decidere di tenerlo.

Prima donna vincitrice della Targa Tenco e di numerosissimi altri premi tra i quali sette Italian Wind e Music Awards, un Telegatto, un Nastro d’argento, Carmen ha conosciuto il successo in Italia dopo il singolo “Confusa e Felice” che le aprì le porte della discografia e portò il Rolling Stones a definire questo brano “32esimo miglior album della storia della musica italiana”. Tra successi nazionali ed internazionali, quindi, Carmen è riuscita a rendere il suo percorso musicale uno dei più ricchi e importanti della storia ma, negli ultimi periodi, si sono perse le sue tracce.

Carmen Consoli, il successo internazionale

Con all’attivo 8 album in studio, 2 milioni di dischi venduti in Italia, Carmen Consoli ha realizzato delle versioni per il mercato estero di alcuni suoi lavori discografici. Oltre al talento riconosciuto in Italia, infatti, la cantautrice siciliana ha avuto modo di esportare la sua musica in tutto il mondo riuscendo a battere anche i record di Madonna.

Carmen Consoli ha registrato il sold out per tre concerti nella città di New York, un’esibizione a Central Park e diverse tournée nelle maggiori capitali d’Europa e del Nord America. Prima artista italiana a partecipare al South By Southwest Festival ad Austin in Texas e unica italiana a partecipare alle celebrazioni dell’anniversario della scomparsa di Bob Marley, in Etiopia, Carmen Consoli è stata scelta nel 2015 da David Byrne come rappresentante per l’Italia al Meltdown Festival a Londra.

Nel 2015, inoltre, la cantante ha registrato un nuovo record ottenendo il maggior numero di ingressi registrati in un concerto in Italia battendo anche i numeri di Madonna. Si è esibita con Patty Smith agli Mtv Days cantando Because the night, ed è stata la prima artista femminile italiana a calcare il palco dello Stadio Olimpico di Roma.

Carmen Consoli oggi

Tra riconiscimenti e premi, dunque, Carmen Consoli è stata una delle cantautrici italiane a raggiungere successi inaspettati ma, negli ultimi anni, pare essere sparita dalle scene. La cantante infatti ha avuto problemi a diventare mamma. Per far nascere il suo piccolo Carlo Giuseppe Consoli, si è sottoposta alla fecondazione assistita, dopo la gravidanza la cantante è tornata a vivere nel quartiere di San Berillo e ha preso una pausa dallo spettacolo.

La Consoli, infatti, quando non ha impegni professionali tra Roma e Milano, preferisce rifugiarsi nella sua Sicilia. Il suo ultimo album dal vivo risale al 2018 – Eco di sirene – ma per il 2021 Carmen Consoli prevede di ritornare a cantare tra il suo pubblico con il tour Volevo fare la rockstar tour 2021: 14 tappe in tutta Italia a partire da Parma il 4 novembre.

E tu che ne pensi? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Dramma Carmen Consoli, perchè la cantante è scomparsa. “E’ successa una cosa brutta” proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.