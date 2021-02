Dramma Caterina Balivo. La Rai la mette fuori e sceglie al suo posto la protagonista di Un posto al sole. “Ecco perché non mi vogliono più”

Caterina Balivo avrebbe dovuto essere al timone di un nuovo programma in prima serata su Rai 1, ma l’accordo non è andato a buon fine e al suo posto ci sarà Serena Rossi. L’attrice napoletana sta riscuotendo un grande successo grazia alla soap Mina Settembre, che con i suoi ascolti alle stelle sembra averle aperto le porte per ruoli più importanti nella rete di Stato. Fuori una, dentro un’altra, anche perché la Balivo negli ultimi anni ha mostrato di avere altre priorità che non sono la sua carriera in televisione. La donna ha deciso di concentrarsi sul marito e sui figli.

In una intervista a Mara Venier Caterina Balivo ha raccontato che la sua scelta di allontanarsi dal piccolo schermo è stata dettata dall’amore per suo marito e il desiderio di andargli incontro, complice la pandemia di Covid-19. “Il Covid ha sconvolto tutto il mondo. Se vieni colpito da vicino e sei una persona sensibile rischi di non farcela. La mia decisione di allontanarmi momentaneamente è una scelta condivisa con il mio compagno”. La donna è sposata con Guido Maria Brera e con lui ha avuto due figli, Guido Alberto e Cora, ancora piccoli e incapaci di autogestirsi.

Caterina Balivo ha ancora raccontato che il marito ha accantonato molte cose per mettere al primo posto il suo lavoro in Rai, ma che questo non è sempre possibile e che adesso è il suo turno per fare delle rinunce. Per questo è arrivata la difficile scelta di abbandonare la conduzione di Vieni da me: “Soluzioni alternative erano difficili da trovare. Come si fa a lavorare 10 mesi in quelle condizioni? Il nostro lavoro ti porta a stare tanto tempo fuori. Torni a casa e ci sono due bambini piccoli. Se non c’è il papà, non c’è neanche la mamma, come si fa? Per questo una scelta. D’amore? Si”.

Oggi Caterina Balivo è pronta a ritornare come protagonista del piccolo schermo. L’abbiamo vista infatti nel ruolo di giudice a Il cantante mascherato, lo show del venerdì in prima serata su Rai 1 diretto da Milly Carlucci. E’ proprio con la nota conduttrice che la Balivo ha iniziato il suo percorso in televisione, 20 anni fa: “Ero la sua valletta nella Casa dei sogni: il mio ciclo ricomincia da dove avevo iniziato. Mi piace questa simmetria, e che Milly sia di nuovo la mia madrina”. Le due sono legate da un rapporto di stima e affetto e sono molto felici di lavorare nuovamente insieme.

Per un ruolo da protagonista, però, pare che Caterina Balivo non sia ancora pronta. Stando a quanto dicono le indiscrezioni, avrebbe dovuto assumere la conduzione di una nuova trasmissione Rai in prima serata, dal titolo "La canzone segreta". La presentatrice non ha accettato questo ruolo, perdendo un'opportunità e lasciando spazio ad un altro volto che si sta facendo strada all'interno dei famosi studi. Si tratta di Serena Rossi, conosciuta ormai da tutti come Mina Settembre, attrice storica di Un posto al sole, che a breve ci intratterrà anche nei panni di conduttrice.

