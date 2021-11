Dramma Cortesia per gli ospiti. Addio a Diego Thomas, l’interior designer più amato. Fan sconvolti, cos’è successo

Diego e il post di Addio a Cortesie per gli ospiti

“Dopo più di tre anni, 298 puntate, e 596 cene non sarò presente nelle nuove puntate di Cortesie per gli ospiti […] Cortesie è un programma che mi ha dato tantissimo: conoscere così tante persone diverse che mi hanno aperto la porta di casa è un’esperienza meravigliosa e ho dei ricordi stupendi. Ringrazio tutti, rete, produzione e anche voi che mi avete seguito e avete creduto in me fin dalla prima ora”

Scrive l’interior designer, che aveva ripreso il format ” Cortesie per gli ospiti” con l’esperta di bon ton Csaba dalla Zorza e lo chef Roberto Valbuzzi. Per lui si sarebbe trattato di partecipare all’ottava stagione consecutiva dal ‘reboot’ del programma, titolo storico di Real Time portato al successo da Alessandro Borghese, Roberto Ruspoli e Chiara Tonelli, rimasto in stand-by per diversi anni e tornato in auge dal 2018. Ma per il momento Thomas ha scelto di dedicarsi ad altri progetti e alla sua professione principale:

“È arrivato il momento per me di concentrarmi sull’Architettura e su altri progetti personali a cui tengo tantissimo e che non vedo l’ora di condividere con voi. C’è un tempo per tutto, questo è il tempo di dedicarmi ad altro, di ugualmente stimolante se non di più. Vi dirò presto le novità che mi riguardano ;)” si legge ancora nel post dell’ormai ex giudice di Cortesie per gli ospiti.

Facile immaginare che possa esserci all’orizzonte anche qualche nuovo programma televisivo, magari in solitaria e improntato sul makeover più che sulla valutazione dell’esistente. Intanto Cortesie per gli ospiti si prepara a tornare con la sua ottava edizione, la sedicesima dal debutto del titolo, e con un nuovo cambio di cast: chi ci sarà con Csaba dalla Zorza e Roberto Valbuzzi? Si accettano proposte (e scommesse).

