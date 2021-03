Dramma da Maria de Filippi, l’annuncio choc: “la corsa in ospedale ma il cuore ha smesso di battere”. La tragedia nel programma più amato

Una delle ex coppie di Temptation Island il programma dei sentimenti di Maria de Filippi, sta vivendo un periodo molto difficile. Si tratta di Giada Giovanelli e Francesco Branco, che dal reality dell’amore uscirono rinforzati e intenzionati a dare vita a una famiglia insieme. Non solo, grazie alla sua bellezza e al suo fisico statuario, Giada è diventata una nota influencer su Instagram e ogni giorno condivide dei momenti della sua vita insieme ai suoi follower. E’ proprio tramite il famosissimo social che la donna ha dato la terribile notizia: quella dell’aborto spontaneo subito dopo due mesi e mezzo di gravidanza.

Il sogno di Giada e Francesco stava per coronarsi ma è stato interrotto da cause naturali non specificate. La ex coppia scelta da Maria de Filippi per lo show che presto tornerà su canale 5, se ne è accorta quando, durante un controllo in ospedale, non si sentiva il battito del feto. “Ero incinta di due mesi e mezzo ma nell’ultima ecografia, il battito non c’era più. È stata un po’ una batosta perché avevo perso le speranze di rimanere incinta, ci ero rimasta, mi dicono questa cosa e mi viene da dire vaff***”. Evidentemente i due stavano tentando da tempi senza avere risultati, e questo rende ancora più deludente e doloroso l’accaduto.

Giada di Temptation Island si rivolge quindi a tutte le donne che si sono trovate nella sua stessa situazione: “La maggior parte delle donne non lo dice per vergogna e mi chiedo perché. Voglio dirvi di non sentirvi sole. All’inizio mi sono sentita sbagliata, sfigata, triste, depressa, sono arrivata a casa e ho spaccato un mobile. Non lasciatevi andare, non buttatevi sul divano. Non è colpa vostra, sono cose che nella vita accadono. Anche se siamo incazzate cerchiamo di non rovinarci il resto. Io ho pianto ma il giorno dopo sono andata a lavoro con gli occhi gonfi, ho cercato di fare le cose che mi piacevano, le cose di casa.” Ha detto l’ex protagonista del programma della De Filippi.

La donna, dopo la cocente delusione, ha cercato di distrarsi in tutti i modi per pensarci il meno possibile e andare avanti con la sua vita di tutti i giorni, sperando di restare presto nuovamente incinta: “Piano piano vedrete che starete meglio anche se questa cosa non si cancellerà mai. Solo chi ci è passato può capire il dolore che si prova.” Ancora oggi la protagonista di Temptation Island ha delle crisi di pianto, ma il lavoro e il suo maggiore hobby (la pittura) le sono di conforto. Tramite i social continua quindi a dare dei consigli alle donne che stanno affrontando una gravidanza difficile. Durante il programma della De Filippi, Giada si era mostrata come una donna forte e lo ha dimostrato anche in questa occasione:

“Fatevi visitare da ginecologi bravi perché io ho avuto a che fare con alcuni medici che non mi hanno capita e sostenuta in un momento così terribile”. Giada e Francesco hanno partecipato a Temptation Island dopo una relazione di 9 anni andata in crisi per la gelosia ossessiva di lui. Per non avere problemi e affrontare discussioni, la donna evitava di uscire con gli amici. Al falò di confronto si sono poi riappacificati e hanno deciso di proseguire la loro vita insieme, andando a convivere. Oggi sperano di formare al più presto una famiglia e questa delusione non gli impedirà di riprovarci. Fateci sapere la vostra opinione commentando sul gruppo ufficiale di Temptation island di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Dramma da Maria de Filippi, l’annuncio choc: “la corsa in ospedale ma il cuore ha smesso di battere”. La tragedia nel programma più amato proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.