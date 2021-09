dramma-dayane-mello,-costretta-a-un-rapporto-nel-reality:-“lividi-e-contusioni,-presa-con-furia”.-immagini-sconvolgenti

Dayane Mello è stata violentata da Nego do Borel nel reality brasiliano A Fazenda. Lo staff della modella ha quindi pubblicato un lungo post sulla sua pagina Instagram lanciando accuse contro la stessa produzione. Ma partiamo dal principio. In Italia l’abbiamo conosciuta meglio l’anno scorso, quando ha partecipato al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Abbiamo visto una donna che non ha mai avuto paura dei giudizi del pubblico e che si è sempre comportata come desiderava. Senza filtri, senza inganni, ha sempre detto quel che pensava. Soprattutto, però, abbiamo conosciuto le sue fragilità.

Del resto, il presentatore del reality show è molto bravo a far saltare fuori i punti deboli di ognuno dei concorrenti, anche quelli che all’apparenza sembrano più forti e determinati. Così, abbiamo visto una Dayane Mello alla disperata ricerca di affetto, ammettere di donarsi con facilità soltanto per la gioia di avere una carezza o un bacio in più. E sappiamo con certezza che quello che le è successo in A Fazenda è solo un’altra delle tragiche esperienze vissute nella sua vita. Per questo, anche tutti i telespettatori italiani si sono molto indignati e stanno parlando dell’accaduto.

Dayane Mello è stata violentata. Sul suo corpo sono presenti e ben visibili i lividi dovuti alla molestia. Ma sulla televisione brasiliana, dalla produzione del reality, è stata mostrata una versione differente. Nelle puntate di A Fazenda sembra infatti che la modella risponda bene alle avances di Nego do Borel, anche lui concorrente dello show. Per questo, il suo staff ha deciso di prendere in mano la sua pagina Instagram e scrivere un lungo post di accusa nei confronti della produzione stessa. Intanto, l’uomo è stato già cacciato dalla casa lo scorso 25 settembre, a causa delle accuse di lei.

Lo staff di Dayane Mello accusa il reality di aver insabbiato le scene in cui le violenze sono più evidenti. La modella in realtà sarebbe stata violentata più di una volta, sempre quando era in pessime condizioni a causa dell’alcool. A Fazenda, a differenza del nostro Grande Fratello Vip, non impone alcun limite ai concorrenti riguardo il consumo di alcolici. E la donna si è molto spesso ridotta malissimo. In alcune occasioni terminate con queste orribili violenze sulla persona, aveva bevuto al punto di non riuscire neanche a rivestirsi da sola, avendo bisogno dell’aiuto di ben quattro persone.

Ma per quanto Dayane Mello potesse essere ubriaca, nessuno poteva prendersi la libertà di abusare del suo corpo. Seppur la donna non riusciva a negarsi, non vuol dire che accogliesse volentieri le attenzioni dell’uomo. Che resta quindi un violentatore. Non solo, la produzione di A Fazenda avrebbe anche nascosto i video in cui si vede la donna, prima di ridursi allo stato suddetto, negarsi alle avances di Nego do Borel. Infine, non le è stato permesso di rivolgersi alle autorità e ai suoi avvocati, perché contro i protocolli e i vincoli contrattuali. Vedremo come andrà a finire questa terribile situazione.

