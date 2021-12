Dramma Elisa Isoardi, ecco perché non la vedremo più in tv. “E’ successa una cosa brutta”. Costanzo svela tutto

Maurizio Costanzo ha voluto dire la sua riguardo la questione Elisa Isoardi, che non ha più alcun programma da condurre e che ultimamente ha pianto in televisione per questo. Sul settimanale Nuovo Tv il famoso giornalista risponde alle domande dei lettori riguardo i personaggi che popolano il piccolo schermo, con estrema schiettezza e sincerità. In questo cosa, una donna ha esposto la sua opinione sulla conduttrice dicendo che probabilmente era stato un errore lasciare la Rai per la Mediaset, che nell’ultimo anno sta facendo un po’ di pulizia ridimensionando il ruolo dei suoi volti di punta.

“Elisa Isoardi deve scontrarsi con una difficoltà, ovvero la concorrenza. Tante presentatrici hanno il loro spazio o ambiscono ad averlo” Sono queste le parole utilizzate da Maurizio Costanzo in merito alla questione. Sicuramente, bisogna cacciare gli artigli per farsi strada in questo mondo fatto di luci, ma anche di tante ombre. E’ anche possibile che queste siano le conseguenze per la donna di aver perso la forte spinta che aveva in passato. Ormai è risaputo che politica e televisione vanno di pari passo, e sappiamo benissimo che il suo ex è uno con voce in capitolo.

Sono in molti gli esponenti del piccolo schermo che hanno accusato la Rai e non solo di preferire dei personaggi rispetto ad altri solo per le conoscenze e le raccomandazioni. Come dice Maurizio Costanzo, la concorrenza è davvero molto ampia e due persone non sono mai realmente sullo stesso livello. Ma il giornalista pensa anche che prima o poi Elisa Isoardi troverà il suo posto: “Prima o poi sarà premiata”. Quel che non si sa è quale delle reti darà alla donna una seconda possibilità: se la Rai o la Mediaset. Intanto la presentatrice è ricomparsa proprio in Rai, dove è stata ospite di Mara Venier a Domenica In.

Domenica 21 novembre infatti ha preso parte a Domenica In dove è stata intervistata dalla padrona di casa. Più che altro, la donna ha parlato del suo desiderio di tornare a lavorare sulla rete che l’ha abbandonata. E’ da tempo che la presentatrice è scomparsa dal mondo del piccolo schermo e questa pausa lavorativa non è dipesa da una sua scelta personale. Anzi, la donna ha tentato in tutti i modi di farsi conoscere dal pubblico e di conquistare un nuovo lavoro, ma ogni tentativo è risultato inutile. Elisa Isoardi non ha più condotto una trasmissione dopo La prova del cuoco e da Mara Venier a Domenica In non è riuscita a trattenere le lacrime.

“Mi piacerebbe tornare a lavorare perché condurre è quello che so fare. Ritornare qui in Rai è un po’ come avere una pacca sulla spalla” ha detto Elisa Isoardi alla padrona di casa che è stata molto comprensiva con lei. Del resto, quello della televisione è un mondo lavorativo molto difficile. Un momento sei al top, il momento successivo non riesci a chiudere un contratto. Tutti ci sono passati e le veterane come la zia d’Italia sono le persone giuste per dare consigli. “Ti possono togliere i programmi, ma non l’affetto del pubblico. A me è capitato e poi mi hanno richiamato qui. Il nostro lavoro va e viene. Quando sei triste ricordati queste parole” le ha detto Mara Venier.

