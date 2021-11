Dramma Elisa Isoradi: “Come una barbona da tre giorni per strada. Non ha più nulla”. Cosa è successo, la foto choc

Elisa Isoardi e lo scatto molto particolare pubblicato sui social. La donna gira in auto da tre giorni in una condizione che ha sorpreso tutti. Il mondo della televisione è animato da donne in grado di catturare l’attenzione in maniera ben diversa dal passato. Non soltanto un fattore estetico, che comunque nel mondo dello spettacolo ha il suo peso, ma soprattutto quelle che sono delle peculiarità artistiche, umane ed anche professionali.

E cosi vediamo ogni giorni tanti personaggi che vanno avvicendandosi sul piccolo schermo, nella speranza di entrare nei cuori di un pubblico che apprezza sempre di più la tenacia di chi porta tanta umanità sul piccolo schermo. Ne sa qualcosa Elisa Isoardi, una di quelle che ha trovato grande consenso in televisione nel corso di questi ultimi anni. Certo, la storia d’amore con il senatore Matteo Salvini, ha sicuramente attirato l’attenzione.

I due sono stati insieme per diverso tempo, riempiendo anche le riviste che parlano di gossip. Ad oggi la storia è finita, Elisa e Matteo hanno preso due strade molto diverse. La partecipazione all’ultima edizione de ‘L’Isola dei famosi‘ è stata, per la Isoardi, l’occasione giusta per mettersi alla prova, mostrare il suo carattere, forte e deciso. Il pubblico ha apprezzato la conduttrice, ed anche per questo in molti pensano che la Isoardi possa nuovamente trovare spazio a Mediaset per un programma tutto suo.

Non ci sono ancora, però, notizie in tal senso. La Isoardi è infatti rimasta senza nulla, nè in Mediaset nè in Rai. Difficile infatti che la rivedremo a breve a Mediaset, come ha chiarito Silvio Berlusconi, ma stavolta l’occasione potrebbe arrivare da Discovery. L’azienda sta scommettendo su diversi personaggi molto amati dal pubblico, anche sotto il punto di vista social (tipo Giulia De Lellis), e cosi si parla ormai da diverso tempo di un accordo anche con la Isoardi.

Elisa Isoardi, che succede? In strada con uno strano scatolone

Ad oggi, però, non sono arrivati ancora annunci riguardo un nuovo programma. Quello per Discovery – si vocifera – dovrebbe essere un format dedicato alla cucina. Ed in effetti ormai da diversi mesi la bella Elisa Isoardi anche sui social sta pubblicando tantissime stories dove si mostra intenta a cimentarsi con il mondo della cucina.

Possibile che questa sia soltanto una coincidenza? Difficile. In attesa di un annuncio, la bella Elisa attraverso Instagram si tiene in contatto con le migliaia di persone che la seguono ed ovviamente vogliono sapere costantemente novità riguardo la sua vita. Nelle ultime ore, proprio la Isoardi ha pubblicato delle stories molto particolari, che hanno anche preoccupato qualche fan. Che sta succedendo? Elisa ha pubblicato una foto che la vede in auto con uno scatolone molto grande sul retro: “Ma perchè io devo andare in giro da tre giorni con uno scatolone nel sedile posteriore della macchina? Ma soprattutto, cosa cavolo contiene?”, le parole scritte dalla stessa Elisa. Il mistero, per il momento, non è stato risolto.

