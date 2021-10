Dramma Elisabetta Gregoraci, Maurizio Costanzo svela tutto: “Ecco perchè l’hanno fatta fuori da Mediaset e Rai”. Una vera bomba

Dopo il Gf Vip per Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore, nessuna seconda possibilitá. Il motivo, fin a poco tempo fa, era misterioso. Ora ci pensa Maurizio Costanzo a fare chiarezza. Ma, prima, andiamo per gradi: l’ex moglie di Briatore ha condotto solo Battiti Live e nessun altro programma televisivo. Anche per la stagione 2021-2022 resta ferma.

Eppure si parlava della sua presenza a Honolulu, il nuovo format comico di Italia 1, ma sembra che Mediaset abbia puntato su Fatima Trotta, ex volto di Made in Sud. La spiegazione di Maurizio Costanzo è molto chiara sulla colonne del settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti. Secondo Costanzo il Grande Fratello Vip, che in queste ultime settimane è cresciuto in termini di ascolti, non è un ufficio di collocamento.

Poi, sempre secondo la sua analisi, la Gregoraci non ha grandi esperienze alle spalle per tuffarsi in un nuovo programma televisivo. Un anno di stop, insomma. Per Costanzo deve fare ancora un po’ di gavetta. “Elisabetta Gregoraci si muove in un contesto in cui c’è competizione, con presentatrici di livello, quindi non è facile trovare spazio. Eli è ancora giovane e ha tante chance. Le serve pazienza…”, rivela.

E infatti nella prossima stagione televisiva 2021/22, il nome di Elisabetta Gregoraci non figura da nessuna parte nei palinsesti Rai e Mediaset, pare dovrà accontentarsi di essere giurata nel prossimo Zecchino D’Oro. La fortunata parentesi a Made in Sud, durata quasi sette anni, si è chiusa con un cambio di registro, volto all’inserimento nel cast del reality di punta della concorrenza, il Gf Vip di Signorini appunto, e questa rinnovata popolarità non le ha restituito i frutti sperati.

Sarà che il rapporto ambiguo vissuto in casa con l’ex velino Pierpaolo Pretelli l’ha penalizzata in primis dal punto di vista personale, a tal punto da aver generato l’intervento a gamba tesa in trasmissione dell’ex Briatore, e poi anche professionale, affievolendo le simpatie maturate con quel famoso bacio in piscina. Oggi i Prelemi (la coppia formata da Pretelli con Giulia Salemi, anche lei concorrente di quella edizione) sono una forza, sia sul web che nella vita, mentre la Gregoraci sembra non essere ancora uscita dall’impasse di Miss Montecarlo. Il suo futuro in tv è al momento un’incognita.

Intanto, sul fronte amoroso sembra tutto tacere. Il suo matrimonio con Briatore è finito diversi anni fa nel clamore mediatico assoluto. Ora i due sono in ottimi rapporti e qualcuno, da tempo, parla di un presunto riavvicinamento. Infatti, La Gregoraci e Briatore sono stati avvistati a Roma più volte con Nathan Falco, il loro unico figlio. Ma si tratterebbe soltanto di un bel rapporto tra ex. Nulla di più.

